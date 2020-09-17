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17.09.2020 - 15:25 |

65 kişilik 'tedbirsiz düğün' bilançosu: 7 ölüm, 175 vaka

ABD'nin Maine eyaletinde koronavirüs tebdirlerine uyulmadan gerçekleştirilen 60 kişilik düğün sonrasında 175 kişi COVID-19'a yakalandı, kutlamaya katılmayan 7 kişi de hayatını kaybetti.

65 kişilik 'tedbirsiz düğün' bilançosu: 7 ölüm, 175 vaka

ABD'nin Maine eyaletinde gerçekleşen olay, sosyal mesafe ve tedbirler olmadan virüsün ne kadar kolay ve hızlı yayılabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

CNN'in haberine göre, ABD'nin Maine'de eyaletinde 7 Ağustos'ta düzenlenen düğüne, eyaletin 'kapalı mekanda maksimum 50 kişi' yasağı da ihlal edilerek toplamda 65 davetli katıldı.

Koronavirüs tedbirlerine uyulmayan düğünden bu yana bir huzurevi ve bir hapishaneye yayılan salgının Maine'deki düğünle bağlantılı olduğu açıklandı.

Düğün alanında 160 km uzaklıktaki hapishane ve huzurevinde ortaya çıkan vakalarla birlikte toplamda 175 kişi kişi koronavirüse yakalanırken, düğün alanında bulunmayan ancak bulunan kişilerle temas eden 7 kişi de hayatını kaybetti.

Olayla ilgili konuşan yetkililer, düğün alanlarında koronavirüs tedbirlerine uyulmadığını ve maskelerin dahi takılmadığını ifade etti.

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