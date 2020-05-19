70 gün sonra özgür

Çin’den dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgınının Avrupa’da görüldüğü ilk ülke olan İtalya’da bir hafta önce salgın nedeniyle getirilen kısıtlamalar kısmen gevşetilerek 2’nci döneme geçilmişti. Kovid-19 vaka sayısının 225 bin 435 olduğu, can kaybının da 31 bin 908’e ulaştığı İtalya’da dün restoranlar, mağazalar, kuaförler, müzeler kepenk açtı. Yeni dönemle, insanlar bulundukları bölge içinde serbestçe hareket edebilecek, sadece bölge değiştirmek isteyenler mazeret belgesi doldurmak zorunda olacak.

10 Mart’tan bu yana

70 gün süren karantinanın dün büyük oranda sona erdiği ülkede, Avrupa’da salgının görüldüğü ilk ülke olan İtalya’da kısıtlayıcı tedbirler 10 Mart’ta uygulanmaya başlamıştı. İtalya’da sosyal mesafe kuralına uyulması zorunlu kılınan işletmeler ve uygulanacak kurallardan bazıları şöyle:

Müşteri kayıtları tutulacak

İnsanlar arasında en az 1 metre mesafe bırakılacak. Kesim gibi işlemler öncesi saç yıkamak zorunlu olacak. Müşterilerin bilgileri 2 hafta kayıtlı tutulacak.

Camiler açılmadı

Plajlar: İnsanlar ve şezlongların arasında güvenli mesafe şartı olacak. Plajlarda voleybol ya da futbol gibi takım oyunlarına izin verilmeyecek.

Mağazaları: Müşterilerin “ürün satın almak için gerekli sürenin ötesinde” mağazada kalması engellenecek.

İbadet mekânları: Kiliseler, camiler ve sinagoglar gibi dini mekânlar, güvenli mesafe gibi kurallara uymak koşuluyla toplu ibadete açılacak. Roma’daki Büyük Cami’nin de aralarında yer aldığı bazı cami ve mescitler, mevcut şartlara uyamayacakları için açılış tarihlerini erteledi.

Seyahat: Vatandaşlar kendi bölgeleri içinde seyahat edebilecek. Kamuya açık mekânlarda toplanma yasağı sürerecek. Halk, kurallara uyma koşuluyla istedikleri kişilerle görüşebilecek.

Restoran, kafe, barlar

Açık büfe uygulanmayacak, müşterilerin bilgileri 2 hafta kayıtlı tutulacak. Müşteriler ve çalışanlar arasında 1 metre mesafe zorunlu olacak. Çalışanlar maske takacak, müşteriler ise masadan kalktıklarında maske takmak zorunda olacak.

FRANSA

7 okul kapatıldı

Fransa’nın Roubaix kentinde bir çocuğa yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonucu önlem olarak yedi okul kapatıldı. Yetkililer,pozitif çıkan çocukla temas eden çocuklarının ailelerinin bilgilendirileceğini açıkladı. Derslerin de uzaktan eğitimle yapılacağı belirtildi. Fransa’da okullar geçen hafta açılmıştı. Ancak bir ankete göre halkın yüzde 68’i yetkililerin çocukları güvende tutamayacağını düşünüyordu. Okulların açılmasından bu yana, görülen vakalar yüzünden bazı okullar kapatıldı. Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, okulların geçen hafta açılmasından bu yana 40 bin okulda 70 vakanın tespit edildiğini ve etkilenen bütün okulların kapatıldığını söyledi.

Aşıda olumlu sonuç

ABD merkezli bir biyoteknoloji firması, Kovid-19’a karşı üzerinde çalıştıkları aşının, ilk klinik deneylerde “olumlu” sonuç verdiğini açıkladı. Firmadan yapılan açıklamada üzerinde çalışılan aşının 1. faz klinik deney aşamasının geçildiği belirtilirken, bu deneylerde aşının insan vücudunda, Kovid-19’u geçiren kişilerin vücudundakine benzer bağışıklık üretmeyi başardığı ifade edildi. Açıklamada, 1. faz klinik deneyin 8 kişi üzerinde yapıldığı, aşı verilen kişilerin vücudunda, Kovid-19’u atlatan kişilerin seviyesinde ya da daha üst seviyede antikor gözlendiği aktarıldı. Aşı çalışmasının 2. fazının yakın zamanda başlatılacağı, temmuzda da 3. aşamanın başlamasının öngörüldüğü kaydedildi.

Almanya ve İspanya’da can kayıpları azaldı

İspanya ve Almanya’da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı düşüyor. İspanya’da önceki gün 87 olarak açıklanan Kovid-19’dan günlük ölüm sayısı dün 59’a indi. Ülkede uzun bir aradan sonra Kovid-19’dan ölüm sayıları son iki gündür 100’ün altında kaldı. Kovid-19’dan ölenlerin toplam sayısı 27 bin 709 olarak verildi. Son 24 saatte yeni vaka sayısının da 285’e gerilediği ve toplam vaka sayısının 231 bin 606 olduğu bildirildi. Almanya’da da son 24 saatte sadece 342 koronairüs vakasına rastlandı. Koronavirüsten yaşamını yitirenler ise 21 kişiye düştü. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da, Kovid-19 nedeniyle dünya çapında yaptıkları seyahat uyarısını 15 Haziran’dan sonra kaldıracaklarını söyledi.