719 yıllık itibar savaşı

Dante’nin 1302’de yolsuzlukla suçlanmasının üzerinden 719 yıl geçmesinin ardından torunu, astrofizikçi Sperello di Serego Alighieri, Dante’nin adını temize çıkarmak için hukuk savaşı başlattı. Alighieri, dedesi Dante’nin siyasi görevinde yolsuzluk suçlamasıyla aldığı para, sürgün, idam ve resmi görevlerden men cezasının iptalini istiyor. Alighieri, “Bunlar siyasi davalar olduğu için sevgili atam Dante’ye verilen cezalar haksızdı. Dedemin itibarının iadesini istiyorum” dedi. Dante’nin adını temize çıkarma sürecine, yazarı mahkûm eden yetkilinin soyundan bir kişi de katılıyor. Dante 1321’de hastalanıp ölmüştü.