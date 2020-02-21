800. Yaş kutlaması

İngiltere’nin Salisbury kentinde 1220’de inşa edilen Salisbury Katedrali’ne 800’üncü yaşına özel renkli ışıklar yansıtıldı. Ortaçağ İngiltere’sinin önemli mimari örneklerinden olan katedralin içerisine ve dış kısmına yansıtılan, yapının tarihi hakkındaki desenler, görkemli bir ışık şova dönüştü. Beş gün sürecek ışık şov büyük beğeni topladı.