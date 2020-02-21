21.02.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER
800. Yaş kutlaması
DIŞ HABERLER
İngiltere’nin Salisbury kentinde 1220’de inşa edilen Salisbury Katedrali’ne 800’üncü yaşına özel renkli ışıklar yansıtıldı. Ortaçağ İngiltere’sinin önemli mimari örneklerinden olan katedralin içerisine ve dış kısmına yansıtılan, yapının tarihi hakkındaki desenler, görkemli bir ışık şova dönüştü. Beş gün sürecek ışık şov büyük beğeni topladı.
Bakan Akar: "Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hedefi gösterdi. A, B, C planlarımız hazır"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CNN Türk'te Hande Fırat'ın gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Akar, İdlib'le ilgili olarak, 'Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hedefi gösterdi. A, B, C planlarımız hazır. Yeri gelince uygulanır' dedi.