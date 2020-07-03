89 yaşında 4. kez baba

Formula 1’in patronu Bernie Ecclestone, 89 yaşında dördüncü kez baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. 2012’de evlendiği pazarlama direktörü, 44 yaşındaki Fabiana Flosi’den bir erkek çocuk sahibi olan Ecclestone, “Ace adını verdiğimiz bir oğlumuz oldu. Çok gururluyum. Her şey çok kolay oldu. Doğum 25 dakikada bitti. Tanrıya şükür” dedi. Ace, Ecclestone’un ilk oğlu olma özelliğini taşırken, milyarder iş insanının 65, 35 ve 31 yaşlarında üç kızı var.

3 evlilik, 4 çocuk

Formula 1 patronu bugüne dek üç kez evlendi. En büyük kızı Deborah, ilk eşi Ivy Bamford ile birlikteliğinden dünyaya geldi. Diğer kızları Tamara ve Petra ise ikinci eşi Slavica Radic’ten doğdu. Hareketli bir özel hayatı olan Ecclestone, Slavica Radic hamile kalınca ilk eşinden boşanıp, 1984’te ikinci evliliğini yapmıştı.



Nasıl oldu?





2017 yılında sahibi olduğu Formula 1’i devredip, şirkette danışman olarak yer alan Bernie Ecclestone, 89 yaşında nasıl baba olabildiği sorusunu espriyle yanıtladı: “Formula 1 patronluğumdan sonra pratik yapmak için çok zamanımız oldu!” 89 yaşında olmakla, 29 yaşında olmak arasında bir fark bulunmadığını belirten milyarder, “Eşim Fabiana açısından da çok mutluyum. Çünkü birkaç yıldır dört gözle bu olayı bekliyordu. Ben bu dünyadan gittikten sonra da oğlumuzla kalacağı için memnunum” dedi.

90’a 2 ay kala bebek kucağında



Ekim ayında 90 yaşını kutlayacak olan Bernie Ecclestone, dünyada yeni baba olan en yaşlı erkekler arasında yer aldı. 96 yaşında çocuk sahibi olan Hindistanlı Ramjit Raghav’ın dünyanın en yaşlı babası olduğu biliniyor.