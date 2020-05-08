‘90 bin sağlıkçıya Kovid-19 bulaştı’

Çin’in Hubey Eyaleti’ne bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyona dayandı. Salgında ölenlerin sayısı da dünya genelinde 269 bini geçti. ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 287 binden fazla kişide Kovid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 76 bini geçti. Kovid-19 salgın en güçlü ekonomilere sahip ülkelerin sağlık sistemini çökertti. Bu süreçte en ön saflarda mücadele edenler ise tüm sağlık çalışanları oldu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 7 Nisan Dünya Sağlık Günü nedeniyle yayımladığı raporda, dünya çapındaki tüm sağlık çalışanlarının yarıdan fazlasını oluşturan hemşirelerin oynadığı rolün önemine dikkat çekti. Raporda, dünya genelinde 28 milyon civarında hemşire bulunduğunun belirtildi. DSÖ Genel Direkötür Tedros Adhanom Ghebreyesus “Hemşireler sağlık sisteminin belkemiğidir” dedi ve “dünyayı sağlıklı tutmak için ihtiyaç duydukları desteği almalarının hayati önem taşıdığına” dikkat çekti.

260’tan fazla ölüm

130 ülkeden yaklaşık 20 milyon hemşirenin kayıtlı olduğu Cenevre merkezli Uluslararası Hemşireler Konseyi’nden yapılan açıklamada da dünya genelinde en az 90 bin sağlık çalışanının Kovid-19 hastalığına yakalandığını, 260’tan fazla hemşirenin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Tüm ülkelere sağlık çalışanlarındaki Kovid-19 vaka ve ölüm sayılarını açıklama çağrısı yapan Konsey, veri paylaşmayan ülkelere tepki gösterilerek, “Hükümetler tarafından sağlık çalışanlarının enfeksiyon oranlarını ve ölümlerini kaydetmedeki başarısızlık, personeli daha yüksek riske sokan ve sorunun gerçek boyutunu küçümseyen bir skandaldır” dendi. ICN yöneticilerinden Howard Catton ise hükümetlerin Kovid-19’a ilişkin veri toplama ve bildirme konusunda planlı davranmamasının kabul edilemez olduğunun altını çizerek, bunun çok sayıda insanın ölümüne neden olabileceğini kaydetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de Kovid-19 salgını ile mücadele eden yaklaşık bir milyon sağlık çalışanı içerisinde 7 bin 428 çalışanın koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Koca, sağlık çalışanlarının tüm hastalar arasındaki oranının yüzde 6,5’e yakın olduğunu ancak bunun Avrupa’daki oranların altında olduğuna dikkat çekti. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin son açıklamasında da Kovid-19 nedeniyle 14’ü hekim 24 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Siyahiler dört kat daha riskte

İngiltere İstatistik Ofisi yaptığı analiz sonucu, ülkede siyahilerin Kovid-19’dan ölme riskinin beyaz nüfusa oranla daha fazla olduğunu açıkladı. 2 Mart ile 10 Nisan tarihleri arasında İngiltere ve Galler’deki Kovid-19 ile ilgili tüm ölümlerin sayısını analiz eden uzmanlar, ülkede yaşayan Hindistan, Pakistan ve Bangladeş asıllılar ile siyahi grubun, beyaz nüfusa göre çok daha fazla risk altında olduğu söyledi. Yapılan açıklamada, “Yetişkin siyahilerin Kovid-19’dan ölme riski beyaz gruba göre 4.2 kat, siyahi kadınların ölme riski ise 4.3 kat daha fazla” ifadesine yer verildi.

Ulusal İstatistik Ofisi, farkın kısmen sosyo-ekonomik dezavantajdan kaynaklandığını belirtti ancak bazı nedenlerin “açıklanamadığını” söyledi. Bazı sivil toplum kuruluşları ise siyahi ve azınlık etnik sağlık çalışanlarının Kovid-19’a karşı daha savunmasız oldukları yönündeki endişe nedeniyle cepheden çıkarılması çağrısında bulundu.

‘Hastalar ihmaller nedeniyle ölüyor

Kovid-19 salgını nedeniyle sağlık sistemi çökme noktasına gelen ABD’de salgında 77 bine yakın kişi yaşamını yitirdi. Virüs ülkede 1.2 milyondan fazla kişiye bulaştı. Nevada Eyaleti’nden destek için New York’a giden hemşire Nicole Sirotek bir video yayımlayarak sağlık sistemindeki zorluklara dikkat çekti. Sirotek videosunda iyileşme ihtimaline şüpheyle bakılan hastaların solunum cihazı fişini çektiklerini ağlayarak anlattı.- DHA

Yasağı delen kuaföre hapis

Kuaförler, ABD’nin Texas Eyaleti’nde Kovid-19 salgını nedeniyle kapatıldı. Shelley Luther, yasağa rağmen kuaför salonunu açtı. Uyarılan Luther, yasağı deldi. Uyarılan Luther, yargıç önüne çıktı. “Bencil davrandığınızı kabul ederseniz, hapse girmeyeceksiniz” diyen yargıca Luther “Çocuklarımın karnını doyurmak bencillik değil” yanıtını verdi. Bir hafta hapis cezası ile 7 bin dolar para verildi. Luther için destek eylemleri düzenlendi, 400 bin dolar yardım toplandı. Texas Valiliği Luther’a ceza verildiği gün kuaför salonlarının açılmasına karar verdi. Mahkeme binası önünde Luther’ın serbest bırakılması için gösteri yapıldı. Texas Başsavcısı Ken Paxton ise kararı eleştirdi.

ABD’de tehlike geçmedi

ABD’nin New York Eyaleti’nde yeni vaka sayıları düşüşe geçti. Ancak uzmanlar, Nebraska ve Minnesota eyaletlerindeki vakalarda artışın endişe verici boyutta olduğuna dikkat çekti. Uzmanlar, erken normalleşmenin de etkisiyle yeni “sıcak noktaların” New York’tan sonra bu eyaletler olabileceği uyarısı yaptı.

MADONNA’NIN GİZEMLİ HASTALIĞI KOVİD-19’MUŞ





Amerikalı pop yıldızı Madonna, geçen hafta Instagram hesabından test yaptırdığını ve antikorları olduğunu öğrendiğini duyurmuştu. “Biraz Kovid-19 havası solumak’ istediğini de belirten Madonna’dan yeni bir açıklama geldi. 61 yaşındaki şarkıcı, Fransa’nın başkenti Paris’teki konserleri sırasında Kovid-19’a yakalandığını ancak hastalığı atlattığını, şu an sağlıklı ve iyi olduğunu duyurdu. Salgın nedeniyle Fransa turu sırasında Paris’teki iki gösterisini iptal etmek zorunda kalan Madonna paylaşımında “Antikor testi pozitif çıkarsa bu hastalığı GEÇİRDİĞİNİZ anlamına geliyor ve 7 haftadan uzun süre önce turnemin sonunda, Paris’teyken birçok diğer sanatçıyla birlikte hastalandım. O zaman ağır bir grip olduğunu düşünmüştük” dedi. Kovid-19 aşı çalışmalarına 1 milyon dolar bağışlayan Madonna, 19 Ocak’ta Portekiz’in başkenti Lizbon’da vereceği konserini 45 dakika kala “çektiği ağrılar” nedeniyle iptal etmişti.

YUNANİSTAN ‘BOŞ SANDALYE’ PROTESTOSU





Yunanistan’da Kovid-19 salgını önlemleri çerçevesinde sokağa çıkma yasağı ve ülke genelinde dolaşıma getirilen kısıtlamalar 4 Mayıs’ta kaldırılmıştı. Kuaför ve kitapçı gibi bazı küçük işletmelerin açıldığı ülkede kafe ve restoran sahipleri “boş sandalye”lerle protesto gösterisi yaptı. İş yeri sahipleri, çarşamba günü işletmelerinden getirdikleri yaklaşık 150 sandalyeyi parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı’na yerleştirdi ve mesleklerinin geleceği konusunda endişeli olduklarını dile getirdi. “Boş sandalye” gösterileri, başta Selanik ve Patra olmak üzere ülkenin birçok kentinde de düzenlendi. Yunanistan’da kafe ve restoranların ise 1 Haziran’da açılması bekleniyor.-AA