90 milyar euro gerek!

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, uzmanların korona salgınının henüz dünyanın en yoksul bölgelerine ulaşmadığı konusunda hemfikir olduklarını, ancak en geç 6 ay içerisinde zirve yapmasını beklediklerini hatırlattı. Lowcock, dünya nüfusunun yüzde 10’unu oluşturan yaklaşık 700 milyon kişinin salgın karşısında en savunmasız kesim olduğunu kaydederken, bu nüfusun, halen insani yardım almakta olan 30-40 ülkede yoğunlaştığını kaydetti. Lowcock, virüs yayıldıkça ve hükümetler kısıtlama önlemleri aldıkça, bu kişilerin gelirlerinde büyük bir düşüş yaşanacağını vurgularken, “Onları bu düşüşe karşı korumak istiyorsanız, muhtemelen 60 milyar euro ile başarabilirsiniz” dedi. Lowcock ayrıca, 30 milyar euro’luk bir miktarla da, açlık tehdidiyle karşı karşıya olan kişilerin gıda ve Kovid-19 tedavisi için sağlık hizmetlerine erişmelerinin mümkün olacağını ifade etti.

Lowcock, 90 milyar doların üçte ikisinin Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi uluslararası finans kuruluşlarından gelebileceğini söyledi. 90 milyar euro, dünyanın en zengin 20 ülkesinin küresel ekonomiyi ayakta tutmak için ayırdığı 8 trilyon dolar değerindeki destek paketinin yalnızca yüzde 1’ine karşılık geliyor.

Öte yandan BM, Kovid-19 salgınının ardından “eski normale” dönüş olmayacağını ve hükümetlerin yeni bir ekonomi, daha fazla istihdam yaratmak için harekete geçmesi gerektiğini bildirdi.

Kovid-19’un tarihi bir ekonomik durgunluk ve rekor seviyelere ulaşan iş kayıplarına neden olduğu belirtilen açıklamada, yaşanan insani krizden ise en fazla yoksul ülkelerin etkilendiğine işaret edildi. Açıklamada, kriz sonrası toplumlar ve ekonomilerin eski normalden daha iyi, daha sürdürülebilir, cinsiyet eşitliğinin olduğu ve karbon nötr bir yola ihtiyacı olduğuna dikkat çekildi.