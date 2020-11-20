AB: Gerilime son verelim

Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, video konferans yöntemiyle biraraya gelen AB dışişleri bakanları toplantısının ardından basın mensuplarına bilgi verdi. Borrell, AB’nin Doğu Akdeniz ile Kıbrıs’ta yaşanan gelişmelerden kaygı duyduğunu söylerken, “Türkiye’ye Doğu Akdeniz’de provokatif adımlara son verme” çağrısında bulundu ve pozitif gündem fırsatının değerlendirilmesi gerektiğini açıkladı. Geçtiğimiz ay düzenlenen AB dışişleri bakanları toplantısından bu yana Doğu Akdeniz’de gerilimin azaltılmasına yönelik olarak olumlu bir gelişmenin yaşanmadığını ifade eden Borrell, bakanların bölgedeki gelişmelerden duydukları rahatsızlığı dile getirdiklerini açıkladı.

10 Aralık tarihinde düzenlenecek olan AB Devlet ve Hükümet Başkanları zirvesinde Türkiye’ye yapıtırım uygulanıp uygulanmayacağı sorusunu da yanıtlayan Borrell, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’in hem yaptırımları hem de AB ile Türkiye arasında pozitif gündemi oluşturmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını hatırlattı. Bununla birlikte AB Liderlerinin Doğu Akdeniz’deki sorunların çözümü için uluslararası bir konferansın düzenlenmesi amacıyla kendisine yetki verdiklerini hatırlatan Borrell, bu yöndeki çalışmalarını sürdürdüğünü ve bu çerçevedeki temasların devam ettiğine vurgu yaptı.

Sembolik adım gerekli

Milliyet gazetesine AB’nin Türkiye’ye yönelik pozitif gündem çalışmasının Gümrük Birliği anlaşmasının güncelleştirilmesiyle sınırlı olduğunu hatırlatan diplomatik kaynaklar ise, bu alanda AB’nin hummalı hiçbir çalışmasının bulunmadığına dikkat çektiler. Aynı kaynaklar, AB liderlerinin Aralık ayında düzenlenecek olan AB Liderler zirvesinin ardından pozitif gündemin içini dolduracak daha kapsamlı bir karar verebileceklerini de ifade ettiler.

Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise “Türkiye’nin bölgede provokatif adımlar atmaya devam etmesi halinde Aralık ayındaki AB zirvesinde yaptırımların ele alınmasını bekliyorum” dedi. AB’ye yakın kaynaklar, Türkiye’nin Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz’deki görev süresini 23 Kasım’da uzaltılmaması ve Doğu Akdeniz Konferansına yönelik olarak yapıcı bir tutum sergilemesinin önemli olduğunu işaret ettiler. Bu sayede AB liderlerinin yaptırım kararını erteleyebileceğine işaret eden AB kaynakları, “Fransa, Yunanistan, Hollanda, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, İsveç, Portekiz, Danimarka ve Avusturya’nın Türkiye’ye sembolik ölçüde de olsa yaptırım kararının alınması için liderler düzeyinde müzakere ettiklerini hatırlattı. Türkiye’nin AB dönem başkanlığını üstlenen Almanya’nın elini rahatlatacak bir adım atmaması halinde aralık ayındaki zirvede yaptırım kararının kaçınılmaz olabileceğinin altını da çizdiler.