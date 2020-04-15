AB ‘toplu çıkış’ arıyor!

Koronavirüs salgınına adeta “hazırlıksız” yakalanan ve bu yüzden de ciddi eleştirilere uğrayan Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerin tecrit sürecinden çıkmaları konusunda bir taslak yol haritası oluşturuyor. Bugün açıklanacak “çıkış stratejisi”, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’in başkanlığında yapılan çalışmayla kaleme alındı.

Komisyon Başkanı, ilk taslak belgeyi yayınladıktan sonra üye ülkelerin büyük baskısıyla karşılaştı. Zira bir çok üye ülke, belgede “sonlandırma” veya “çıkış” gibi kelimelere yer verilmemesini talep etti. Bunun halk nezdinde yersiz bir umuda neden olabileceğini hatırlatan üye ülkeler, hükümetlerin halkı evde tecrit altında tutmakta zorlanabileceğini vurguladı.

Avrupa Komisyonu bu metni kaleme alırken aslında 3 kriteri göz önünde bulundurdu. İlk kriter, virüsün yayılmasının engellenmesi. Buna göre Avrupa Komisyonu, tecrit sürecinin hafifletilmesi için, ulusal sağlık ajanslarının yanı sıra Avrupa Hastalıklardan Koruma ve Önleme Ajansı’nın, söz konusu ülkenin salgında doruk noktasına ulaşıp iniş trendine girdiğini teyit etmesi gerektiğini belirtiyor.

İkinci kriterse koronavirüse karşı az dayanıklı kitleler... Yaşlılar ve kronik hastalıklara sahip kişilerin, tecritten erken çıkıştan yararlanmalarının engellenmesi. Ayrıca nüfusu yoğun olan mahalle ve şehirlerin de göz önünde bulundurulması.

Üçüncü kriter de, ikinci dalga virüs ihtimalinin engellenmesi. Avrupa Komisyonu, üye ülkelerden birinde, eşgüdüm sağlanmaksızın tecrit sürecinin erkenden bitirilmesi durumunda, söz konusu ülkede virüsün yeniden baş gösterebileceği ihtimalini hatırlatıyor. Böylelikle virüsün, söz konusu ülkeden tüm AB üyelerine yayılabileceğine dikkat çekilerek, bunun engellenmesi gerektiğine vurgu yapılıyor.

Avrupa Komisyonu’na göre, tecrit sürecini hafifletmek için ilgili ülkede Kovöid-19’un doruk noktasına ulaşmış olması gerekiyor. Ardından da “düşüş trendi”nin makul bir süredir devam ettiğinin teyit edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Taslakta, bu trendin teyidi sonrasında ilk ve orta dereceli okullar ile kreş ve ana okullarının açılmasının hedeflenebileceği ifade ediliyor. Ayrıca “sosyal mesafe”yi koruyarak ağır sanayi ve temel ihtiyaçlara yönelik çalışan firmaların devreye girmesinin mümkün olabileceği kaydediliyor.

“Tavsiye niteliğinde” kamuya açık alanlarda maske kullanımının önemine işaret edilirken, bir sonraki aşamada da, hizmet sektöründe “restoran, bar ve kafe gibi tesislerin dışındaki” kuruluşların “sosyal mesafeye önem verilmek kaydıyla” hizmete açılabileceği bildiriliyor. Kalan kuruluşların ise, üçüncü ve son aşamada açılabilecekleri söyleniyor.

Uçakta sosyal mesafe!

Taslakta, AB’nin makul süre daha üçüncü ülkelerden gelen yolculara kapalı kalması gerektiğinin önemine vurgu yapılırken, havayollarının yeniden başlama tarihi ve sürecine yönelik fazla bir ip ucuna rastlanmıyor. AB içi uçuşların yeniden başlatılması için “uçak içindeki sosyal mesafe”ye yönelik akıllarda var olan bir dizi soru işaretinin giderilmesi gerektiğini ifade eden Avrupa Havacılık Güvenlik Ajansı (EASA), bu konunun henüz açıklık kazanmadığını belirtiyor.

Bununla birlikte Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önceki gün “ulusa sesleniş” konuşmasında, Avrupa Komisyonu’nun yol haritasını beklemeden kendi ulusal yol haritasını hazırladığını açıkladı. Belçika Başbakanı Sophie Wilmes ile Almanya Başbakanı Angela Merkel ise, Avrupa Komisyonu’nu bekleyecek.

AB üyelerine koronavirüs sürecinde istenilen düzeyde yardım edemeyen Avrupa Komisyonu, en azından çıkış sürecinde destek olmaya, tecrit sürecinin elektronik uygulamalarla izlenmesine yönelik girişimlere karşı “temel özgürlükler” ile “kişilerin veri gizliliği”ne yönelik haklarını savunup kamuoyu nezdinde varlığını göstermeye çalışıyor.

İlerleme raporuna erteleme

Eski adıyla “ilerleme raporu” olan ve Avrupa Komisyonu’nun kaleme aldığı aday ülkelerin AB yolunda attıkları adımları içeren ülke raporlarının yayınlanma tarihinin ertelenmesi düşünülüyor. Avrupa Komisyonu, koronavirüs krizinden dolayı bu kararı almaya hazırlanırken, Türkiye dahil AB’ye aday ülke raporlarının kasım ayına ertelenmesi öngörülüyor. Komisyon kaynakları, ilgili raporları aday ülkelerle istişare etmeden yayımlayamayacaklarını bildirdi. AB kaynakları, üye ülkeler ile adayların önceliğinin koronavirüsle mücadele olduğunu ifade ediyor.

NATO savunma bakanları toplanıyor

NATO üyesi 30 ülkenin savunma bakanları, güvenli bir hat üzerinden video konferans yoluyla bugün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyi görüşecek. Türkiye’yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın temsil edeceği toplantıya ilişkin bilgi veren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ana gündem maddesinin Kovid-19 olduğunu vurguladı. Savunma bakanlarının Kovid-19’la mücadele bağlamında atılan adımları gözden geçireceğine dikkati çeken Stoltenberg, İttifak’ın en başından beri tedbir almaya ve mücadeleye başladığını belirtti. Türkiye’nin İtalya ve İspanya’nın ardından Balkanlar’daki ortaklara da tıbbi malzeme gönderdiğini anımsatan Stoltenberg, geçen hafta Türkiye’den İngiltere’ye tıbbi malzeme ve kişisel koruma eşyası götüren askeri uçağın, ilk kez NATO’nun tek sefer numarasını kullandığına dikkat çekti. Stoltenberg, güvenlik güçlerinin aynı zamanda sahra hastanelerinin kurulması ve lojistik konularında sivil girişimlere destek olmaya devam ettiğini vurguladı.