‘Abbas’ın yerine Dahlan’ı düşünüyoruz!’

Friedman, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen “Israel HaYom” gazetesine verdiği mülakatta, Filistin yönetiminin, halkına “olması gerektiği gibi” hizmet etmediğini ileri sürdü. Filistin’in liderliğine Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yaşayan Dahlan’ın getirilmesi ihtimali sorusuna cevap veren Friedman, “Abbas’ı Dahlan ile değiştirmeyi düşünüyoruz. Ancak Filistin yönetimini şekillendirme arzumuz yok” dedi. Friedman, Filistin yönetiminin tarihi akışın yanlış tarafında durduğunu savunarak, “Filistinlilerin yöneticileri, hala çok eski ve alakasız şikayetlerle uğraşıyorlar. 21’inci yüzyıla katılmaları gerekiyor, şu anda tarihin yanlış tarafındalar” dedi.

Filistin tepkili

Friedman’ın, ifadelerine Filistin’den tepki geldi. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, “ABD’nin tehdit ve baskı politikası ile Başkana (Abbas) ve liderliğe şantaj yapma girişimleri başarısızlığa mahkum olacak” ifadelerini kullandı. Rudeyne, “Ulusal davamızı tasfiye etmeyi amaçlayan komplolar ve halkımızın sembollerine yapılan saldırıların bir değeri yoktur. Yolunu çizecek ve liderini seçecek olan halkımızdır” dedi. Filistin Devlet Başkanı Abbas, Yasir Arafat’ın 2004’teki ölümünden kısa bir süre sonra 2005’te yapılan genel seçimlerde devlet başkanı seçilmişti.

Öte yandan bu açıklamanın, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Filistin ve Suudi Arabistan’ın da İsrail’le anlaşan ülkeler arasına katılmasını beklediğini” söylemesiyle aynı zamana gelmesi dikkat çekti.

Muhammed Dahlan kimdir?





Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus kentinde 1961’de dünyaya gelen Muhammed Dahlan, Fetih hareketi içindeki çalışmaları nedeniyle genç yaşta İsrail hapishaneleriyle tanıştı. Dahlan girdiği İsrail hapishanelerinde İbranice öğrendi. 1993’teki Oslo Anlaşması’nın ardından Gazze’de oluşturulan 20 bin kişilik Filistin Önleyici Gücü’nün başına geçerek CIA ve Mossad’ın yanı sıra Arap ve Batılı istihbarat servisleriyle sürekli temas haline giren Dahlan, Filistin lideri Yaser Arafat ile rekabet etmeye başladı.

ABD ve İsrail ile “şüpheli” ilişkiler geliştiren Dahlan, İsrail’in Gazze’deki işgalini sürdürdüğü süre boyunca kanlı siyasi hamlelerle pozisyonunu daha da güçlendirmeye devam etti. Hakkındaki “Arafat’ı öldürdüğü ve görevi süresince zimmetine geçirdiği paralarla bir servet elde ettiği” iddiaları nedeniyle Dahlan, 2011’de Batı Şeria’yı terk ederek BAE’nin başkenti Abu Dabi’ye yerleşti. Ortadoğu’da son yıllardaki iç çatışma, darbe ve ayrışmalarda izi bulunan Dahlan, son olarak “silahlı terör örgütü FETÖ/PDY ile 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirmek”, “askeri ve siyasal casusluk” gibi suçlamalarla “Terörden Arananlar Listesi”ne kırmızı kategoriden eklenmesiyle yeniden gündeme gelmişti.