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26.01.2021 - 00:59 | | İHA

ABD Adalet Bakanlığı, Başkanlık seçimleri hakkında soruşturma başlattı

ABD Adalet Bakanlığı Denetleme Dairesi Başkanı Michael E. Horowitz, ABD Başmüfettişliği’nin (OIG) eski veya görevine devam eden herhangi bir Adalet Bakanlığı (DOJ) memurunun geçen sene yapılan Başkanlık seçimlerinin sonuçlarını değiştirmeye çalışıp çalışmadığını belirlemek için soruşturma başlatıldığını duyurdu.

ABD Adalet Bakanlığı, Başkanlık seçimleri hakkında soruşturma başlattı

ABD’de geçtiğimiz sene yapılan Başkanlık seçimlerinin ardından ABD Adalet Bakanlığı’ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

ABD Adalet Bakanlığı Denetleme Dairesi Başkanı Michael E. Horowitz yaptığı açıklamada, ABD Başmüfettişliği’nin görevine devam eden ve görevden ayrılan DOJ memurları hakkında soruşturma başlattığını ifade etti.

Horowitz, OIG tarafından yürütülen soruşturmada DOJ memurları tarafından Başkanlık seçimleri sonuçlarını değiştirmeye yönelik yolsuzluk yapılıp yapılmadığının araştırılacağını belirtti.

Açıklamasında soruşturmanın ayrıntılarına da değinen Horowitz, "OIG, eski veya halen görevde olan DOJ memurlarının 2020 yılı ABD Başkanlık seçimi sonuçlarını uygunsuz bir şekilde değiştirme girişiminde bulunup bulunmadığı hakkında soruşturma başlatmakta. OIG’nin eski ve halen görevde olan DOJ memurlarını soruşturma hakkı bulunmakta. OIG’nin hakları, diğer devlet yetkilileri hakkında iddiaları kapsamamakta" ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, “OIG, bu açıklamayı DOJ politikasına uygun olarak uygun bir kurumun iddiaları araştırdığına dair kamuoyuna güven vermek için yapıyor. OIG politikasına uygun olarak soruşturma tamamlanana kadar soruşturma hakkında daha fazla yorum yapmayacağız. Soruşturmamız sonuçlandığında bulgularımızı ilgili yasalara, DOJ ve OIG politikalarına uygun olarak kamuya açıklamak için olağan sürecimize devam edeceğiz” denildi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerde hile yapıldığını öne sürmüş ve birçok eyalette seçim sonuçlarına itiraz etmişti. Trump’ın itirazları ilgili mahkemeler tarafından reddedilmişti.

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