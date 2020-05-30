ABD alev alev!

ABD’nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd’un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olaylar artarak devam ederken, bu ölüm ve ardından yaşananlar gündemin en önemli maddesi haline geldi.



Floyd’un hayatını kaybettiği Minneapolis’in üçüncü bölgesinde salı günü başlayan gösterilerde, polis ile çoğunluğu siyahi göstericiler arasındaki çatışmalar 3’üncü günün gecesinde de devam etti. Floyd’un hayatını kaybettiği bölgedeki polis merkezine giren göstericiler binayı ateşe verirken, polislerin, binlerce göstericinin bulunduğu kalabalığa göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiği görüldü.



Bu arada Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Floyd’un ölümü üzerine başlayan protestoların diğer bazı eyaletlere de sıçradığı bildirildi. Memphis’te polis binasının dışında toplanan kalabalık, “Adalet yoksa barış da yok” şeklinde slogan atarken, Los Angeles’ta da protestocuların bir otoyolu kapattığı kaydedildi. Floyd için New York’ta da gösteri düzenlendi. Louisville kentinde ise mart ayında evinde polis tarafından öldürülen siyahi Breonna Taylor için adalet talebiyle düzenlenen gösteri sırasında ateş açıldı. 6 saat süren gösterilerde 7 kişi vuruldu.



Belediye başkanını eleştirdi



Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Minneapolis’te başlayan gösterilerin, şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından kentin belediye başkanını ve göstericileri uyardı. Trump, “Arkama yaslanıp Amerika’nın muhteşem şehri Minneapolis’e olanları izleyemem” ifadesini kullandı. Trump kentte, “lider eksikliği” olduğunu savundu.



Minnesota Valisi Tim Walz, büyüyen olayları kontrol altına alabilmek için acil durum ilan ettiğini ve bölgeye Ulusal Muhafızları gönderdiğini açıkladı. Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey ise yağmacılık anlamında yaşananların kabul edilemeyeceğini söyledi. Frey, Trump’ın kendisini hedef alan sözleriyle ilgili olarak da “Zayıflık, kriz zamanında bir başkasını suçlamaktır” dedi.



Cinayetten tutuklandı



ABD’nin Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd’u gözaltına alırken boynuna dizini basıp ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin tutuklandı. Hennepin Bölgesi Başsavcısı Mike Freeman, Chauvin’in tutuklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, polis memurunun üçüncü derecede cinayet ve taksirle adam öldürmeden yargılanacağını açıkladı. Freeman, olay yerindeki diğer üç polisle ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi.



Öte yandan polis memuru Chauvin’ın, 19 yıllık kariyeri boyunca 2 kişiye ateş açtığı ve hakkında 17 şikayette bulunulduğu bildirildi. 2006’da bir bıçaklama olayının zanlısı olan Wayne Reyes’in açılan ateşte hayatını kaybettiği, 2008’de ise Chauvin’in polisin aile içi şiddet olayına müdahalesi sırasında Ira Latrell Toles’u vurduğu ortaya çıktı. Chauvin hakkındaki 17 şikayetten 16’sında disiplin soruşturmasına gerek duyulmadığı, birine iki kınama cezasının verildiği ortaya çıktı.



Canlı yayında kelepçelediler!



ABD’nin Minneapolis kentinde olayların meydana geldiği bölgede çekim yapan Amerikan CNN televizyonu ekibine polis müdahale etti.



CNN’in siyahi muhabiri Omar Jimenez, canlı yayında izlenimlerini aktardığı ve yanlarına doğru koşan bir gösterici gözaltına alındığı sırada polislerce sorgulanmaya başladı. Jimenez, polise basın mensubu olduklarını, polisin gösterdiği yerde durabileceklerini söyledi ve basın kartını gösterdi. Ancak bu açıklamalar, hem muhabirin hem de ekibin tamamının kelepçelenerek gözaltına alınmasına engel olmadı.



Bu arada CNN’nin ana stüdyosundaki sunucular ve izleyiciler yaşananları canlı olarak izledi. Gözaltılar sonrası bir polis memuru tarafından taşındığı anlaşılan kameramanın çekim yapmaya devam ettiği de görüldü. Sosyal medya kullanıcıları, siyahlara karşı polis şiddetinin tekrar tartışmaya açıldığı bu dönemde gözaltına alınan Jimenez’in de siyah olmasına dikkat çekti. Olayın ardından CNN’in Başkanı Jeff Zucker’ın Minnesota Valisi Tim Walz’u telefonla aradığı, valinin gözaltı nedeniyle özür dilediği belirtildi. Gazeteciler, daha sonra serbest bırakıldı.



Erdoğan’dan şiddete kınama



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, George Floyd’un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin resmi Twitter hesabından İngilizce olarak açıklama yaptı. Erdoğan, “ABD’nin Minneapolis kentinde George Floyd’un işkence sonucu öldürülmesine yol açan ırkçı ve faşist yaklaşım, sadece hepimizi üzmekle kalmamış aynı zamanda tüm dünyada karşı durduğumuz adaletsiz düzenin en acı verici tezahürlerinden biri olmuştur. Bize, yaratandan ötürü insanlığı sevmeyi öğreten İslam medeniyetinin bir üyesi olarak bu insanlık dışı mentaliteyi kınıyorum. Nerede, ne bağlamda, ne şekilde olursa olsun Türkiye, daima insanlığa karşı her türlü saldırıya karşı durmuştur” ifadelerini kullandı.



Hz. Muhammed’in “Beyazın, siyaha bir üstünlüğü yoktur. Siyahın da beyaza bir üstünlüğü yoktur” şeklindeki hadisini anımsatan Erdoğan, “Bu ilke doğrultusunda ırk, renk, din, dil ya da inanca dayalı hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm insanlığın haklarını korumak için mücadele vermeye devam edeceğiz” mesajını verdi. Erdoğan, paylaşımında, “Bu insanlık dışı eylemin faillerinin hak ettikleri cezayı alacağına inanıyorum. Konuyu takip ediyor olacağız. George Floyd’u saygıyla anıyor, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.