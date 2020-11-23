MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD, Avrupa ve Afrika'daki kara kuvvetlerini birleştiriyor
ABONE OL
23.11.2020 - 17:10 | | AA

ABD, Avrupa ve Afrika'daki kara kuvvetlerini birleştiriyor

ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) ile Afrika Kuvvetleri (AFRICOM) komutanlıklarının bünyesindeki kara güçlerini tek komutanlık altında birleştirdiklerini açıkladı.

ABD, Avrupa ve Afrika'daki kara kuvvetlerini birleştiriyor

Komutanlıktan yapılan açıklamada, "ABD Avrupa ve Afrika Kara Kuvvetleri olarak anılacak yeni organizasyon, Kara Kuvvetlerinin Avrupa ve Afrika'daki stratejik ve operasyonel hedeflerini sağlama kabiliyetini geliştirecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu komutanlığa, yeni terfi eden Orgeneral Christopher G. Cavoli'nin komutan olarak atandığı bildirildi.

ABD bu dönüşüm sürecine şubat ayında başlamıştı.

Amerikan ordusu, Birinci Dünya Savaşı'ndan 2012'ye kadar kritik dış görevlerde bulunan 5. Kolordu'yu (V Corps) şubat ayında yeniden aktif hale getirmiş ve EUCOM kapsamına almıştı.

5. Kolordu, eski Başkan Barack Obama tarafından 2012'de Afganistan'dan çekilme sonrasında lağvedilmişti.

ABD ordusu, eğitim bakımından Kara, Hava, Deniz, Uzay ve Deniz Piyadeleri Komutanlığından oluşurken, bölgesel ve fonksiyonel olarak da 11 muharip komutanlığa ayrılıyor.

Görev yerleri bölgelere göre ayrılmış donanma filoları da bölgesel kuvvet komutanlıklarına destek sağlıyor.

AFRICOM ve EUCOM'un deniz gücü 6. Filo şemsiyesi altında birleşirken bu yeni düzenleme ile iki muharip komutanlığın kara gücü de birleşmiş oldu.

Bu değişim, ABD yönetiminin Afrika'daki unsurlarının önemli bir kısmını çekmeyi planladığı bir zamanda gelmesi dikkat çekti.

ABD'nin bir sonraki adım olarak AFRICOM'u tamamen EUCOM'un bünyesine alabileceği de tartışılıyor.

    Tepki çeken görüntüler sonrası AVM'de yeni önlem!İstanbul Bayrampaşa’da bir alışveriş merkezinde restorandan aldıkları yemekleri yerde yiyen vatandaşlara sosyal medyadan tepki yağmıştı. Gelen tepkilerin ardından AVM yönetimce ek tedbirler alınarak restoran katlarına şeritler çekildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığı çifte hapis cezası

    Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığı çifte hapis cezası

    Emekli olmayı bekleyen milyonları ilgilendiriyor! Borçlanmak gerekecek...

    Emekli olmayı bekleyen milyonları ilgilendiriyor! Borçlanmak gerekecek...

    Koronavirüs İstanbul'u esir aldı

    Koronavirüs İstanbul'u esir aldı

    Eğlence mekanına dönüştürülen eve şok baskın!

    Eğlence mekanına dönüştürülen eve şok baskın!

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet