28.06.2020 - 00:17 | | AA
ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten corona virüs iptalleri
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, yeni tip corona virüs (covid-19) vakalarının hızlı şekilde arttığı Florida ve Arizona eyaletlerine yapacağı ziyaretleri erteledi.
Amerikan basınına konuşan yetkililer, Pence'in gelecek hafta içinde Florida ve Arizona'ya yapacağı ziyaretlerin "önlem amaçlı" ertelendiğini belirtirken, ziyaretlerin yeni tarihine ilişkin bir bilgi paylaşmadı.
Kovid-19 salgınında en çok etkilenen ülke olan ABD'de, son günlerde vakalar ciddi şekilde artmaya başlamış, ülkede dün 42 binden fazla vaka ile rekor kırılmıştı.
Arizona ve Florida ise en çok vakaya rastlanan eyaletler olarak öne çıkıyor.
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