ABD corona virüs rakamlarını açıklamayan Tanzanya için yine uyardı

ABD’nin Darüsselam Büyükelçisi Inmi Pattreson'ın daha önce yapılan ikazlar nedeniyle Tanzanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasının ardından ABD'den bir uyarı daha geldi.

Darüsselam Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, ülkenin en kalabalık şehri Darüsselam'da ve diğer bölgelerde virüs riskinin yüksek olduğu ve ABD vatandaşların zaruri durumlar dışında evlerini terk etmemeleri gerektiği belirtildi.

Hükümetin 29 Nisan'dan bugüne salgına ilişkin verileri halkla paylaşmadığına işaret edilen açıklamada, kriz anında gerekli sağlık tedavisini sağlayacak yer bulmakta zorlanılabileceği ifade edildi.

Covid-19’a ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşmayan ve salgını hafife almakla eleştirilen hükümet, son olarak ülkede 509 pozitif vakanın görüldüğünü ve 21 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirmişti.