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25.03.2020 - 04:05 | | AA

ABD corona virüs sebebiyle 9 bin vatandaşını ülkeye getirdi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana 28 ülkeden 9 bin ABD vatandaşını ülkeye getirdiklerini açıkladı.

ABD corona virüs sebebiyle 9 bin vatandaşını ülkeye getirdi

Sözcü Ortagus, bakanlığın Kovid-19 ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Ortagus, Kovid-19'un Çin'in Vuhan bölgesinde görülmesinden bu yana 28 ülkeden 9 bin ABD vatandaşını ülkeye getirdiklerini bildirdi.

Gelecek günlerde dünyanın çeşitli bölgelerinden binlerce vatandaşı daha ülkeye getireceklerini belirten Ortagus, "Bakanlık olarak lojistik ve diplomatik zorlukların üstesinden gelmek ve Amerikalıları ulaşılması zor bölgelerden ve virüslerden kurtarmak için elimizdeki tüm imkanları kullanıyoruz." ifadesini kullandı.

Kapalı olan kafeteryaya giden kişiler uyardı, bıçaklandıManisa'nın Turgutlu ilçesinde, yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olan kafeteryaya giden 2 kişi, kendilerine uyarıda bulunan iş yeri çalışanını darbetti ve bıçakla yaraladı.
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