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17.11.2020 - 11:53 | | AA/İHA

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo İstanbul'da!

Son dakika haberine göre, dün akşam İstanbul'a gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret ediyor.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo İstanbul'da!

Dün akşam saatlerinde Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İstanbul'da Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etti. 

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve heyeti saat 10.40 sıralarında Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’ne geldi. Pompeo’yu patrikhanenin girişinde Fener Rum Patriği Bartholomeos karşıladı. Pompeo’nun ABD bayraklı maske taktığı görüldü.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Dün akşam saatlerinde Türkiye'ye gelen Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Beşiktaş'ta kaldığı otelden yoğun güvenlik önlemleri altında çıktı. Pompeo, buradan Balatta bulunan Fener Rum Patrikanesi'ne geldi. Pompeo'nun Patrik Bartholomeos ile görüşmesi bekleniyor. Pompeo'nun görüşmenin ardından Rüstem Paşa Camisini ziyareti de bekleniyor.

TGB'DEN PROTESTO

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Fener Rum Patrikhanesi ziyaretini protesto etti.

Patrikhane yakınlarında toplanan grup, "Bu topraklarda ABD feneri yanmaz" pankartı açarak "Kahrolsun ABD emperyalizmi" şeklinde slogan attı.

Basına açıklamalarda bulunan TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer, Pompeo'nun 7 ülke dolaştığını hatırlatarak, "Ama sadece Türkiye'de devlet yetkilileriyle değil bir rahiple görüşüyor. ABD'nin Türkiye'deki muhatabı Fatih Kaymakamlığına bağlı bir Rum kilisesi, maaşını Türk devletinden alan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bir Rum rahibi midir?" diye sordu.

Gençer, Pompeo'nun patrikhane ziyaretiyle Lozan'ı ve Anayasa'yı çiğnediğini öne sürdü.

 

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