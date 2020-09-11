MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Doğu Akdeniz açıklaması
ABONE OL
11.09.2020 - 23:15 | | AA

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Doğu Akdeniz açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Doğu Akdeniz'deki gerginliğin diplomatik ve barışçıl yollarla çözülmesine inandıklarını ve bunun için bölgedeki askeri varlıkların çekilmesi gerektiğini vurguladı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Pompeo, Afganistan'da Taliban ile yapılan barış müzakereleri kapsamında başlayacak görüşmeler için Katar’ın başkenti Doha’ya giderken uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliğe ilişkin yöneltilen bir soruya cevap veren Pompeo, Doğu Akdeniz'in ABD için önemli olduğunu ve konuya dair yoğun görüşmelerde bulunduklarını söyleyerek, "Ayrıca Kıbrıs'taki liderlerle bakış açıları, hedefleri ve yapmak istedikleri şeyler hakkında konuşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile telefon görüşmeleri yaptığını hatırlattı.

Görüşmelerde Trump'ın denizlerde ortaya çıkan sorunların diplomatik ve barışçıl yollarla çözüme kavuşturulması gerektiğine vurgu yaptığını aktaran Pompeo, "Almanlar, tarafların diplomatik olarak görüşmeler yapmaya başlaması konusunda iyi bir iş çıkardı. Gerçek bir müzakere sağlanmasını ve orada bulunan askeri varlıkların geri çekilmesini umuyoruz, böylece bu görüşmeler yapılabilir." ifadesini kullandı.

Pompeo, Güney Kıbrıs Rum yönetimine (GKRY) uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasına ilişkin bir soruya, bu kararın uzun zamandır değerlendirildiğini ve zamanlamanın doğru olduğunu savundu.

Bu konuda bütün olasılıkları değerlendirdiklerini kaydeden Pompeo, "İlişkili tüm riskleri göz önünde bulundurduğumuzdan emin olduktan sonra bu kararı aldık." yorumunda bulundu.

 

Temizliğe gittiği evden 10 bin 400 euro çaldıÇanakkale'de temizliğe gittiği S.S.'nin (53) evinden 10 bin 400 euro (Yaklaşık 92 bin lira) çalan N.K. (33) adlı kadın, gözaltına alındı. N.K.'nin 6 yıl önce de ailesi ile birlikte yaşadığı evden 35 bin lira çaldığı belirtildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan net mesaj: Hüsrana uğrayacaklar

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan net mesaj: Hüsrana uğrayacaklar

Memur, işçi, engelli herkesi kapsıyor! Belli oldu o para ödenecek...

Memur, işçi, engelli herkesi kapsıyor! Belli oldu o para ödenecek...

11 Eylül 2001'de neler yaşandı, 19 yılda neler değişti?

11 Eylül 2001'de neler yaşandı, 19 yılda neler değişti?

İstanbul'da büyük uyuşturucu operasyonu: 42 kişi tutuklandı

İstanbul'da büyük uyuşturucu operasyonu: 42 kişi tutuklandı

Sıradaki Haber