‘ABD ile müzakere olmayacak’

Konuşmasında ABD ile müzakere ihtimalini de reddeden Hamaney, ABD ile müzakerenin İran’ın bölgesel güç rolünden, nükleer teknolojiden ve caydırıcı askeri gücünden vazgeçerek, savunmasız bir hale gelmesi anlamını taşıdığını ifade ederek, “Bu yüzden ABD ile müzakere etmeyeceğimizi söylüyorum” dedi. Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump’ı işaret ederek, “Elbette müzakereden ABD’de iktidarda olan bu yaşlı adam faydalanacak. Kendisi için veya seçimlerde müzakereyi kullanacak” diye konuştu.
Boğularak hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi!Antalya’da, denizde boğularak hayatını kaybeden ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli olan polis memuru Özgül Özdoğan, Karabük’te toprağa verildi. Eşini kendi elleriyle mezara koyan polis memurunun eşi, oğluna sarılarak acısını dindirmeye çalıştı.