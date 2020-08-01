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01.08.2020 - 07:00 |

‘ABD ile müzakere olmayacak’

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, devlet televizyonundan yaptığı konuşmada ABD’ye yüklendi ve ABD’nin yaptırımlarla kısa vadede halkı rejimle karşı karşıya  getirmeyi hedeflediğini ifade etti.

‘ABD ile müzakere olmayacak’

 

Konuşmasında ABD ile müzakere ihtimalini de reddeden Hamaney, ABD ile müzakerenin İran’ın bölgesel güç rolünden, nükleer teknolojiden ve caydırıcı askeri gücünden vazgeçerek, savunmasız bir hale gelmesi anlamını taşıdığını ifade ederek, “Bu yüzden ABD ile müzakere etmeyeceğimizi söylüyorum” dedi. Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump’ı işaret ederek, “Elbette müzakereden ABD’de iktidarda olan bu yaşlı adam faydalanacak. Kendisi için veya seçimlerde müzakereyi kullanacak” diye konuştu.

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