ABD, İran'a karşı yeni üs arıyor

Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, İran'ın balistik füze saldırıları olasılığına karşı ABD ordusunun son dönemde Suudi Arabistan'da alternatif üsleri kullandığını söyledi.

Personelin ve ağır askeri ekipmanın aktarılabileceği yeni üsler için yer baktıklarını kaydeden McKenzie, bu üslerin İran'ın olası bir saldırısı sonrasında Katar ve Kuveyt'teki üslere alternatif olabileceğini belirtti.

Üs arayışının askeri bir yığınak niteliği taşımadığını ancak İran'ın saldırı ihtimaline karşı personelin, uçakların ve her türlü askeri ekipmanın taşınması için seçenek olarak yapıldığını savunan McKenzie, Suud içinde başka üsse nakliye tatbikatları gerçekleştirdikleri bilgisini paylaştı.

Suudi Arabistan'da başkent Riyad yakınındaki Prens Sultan Üssü'nde halihazırda binlerce ABD askerinin bulunduğuna işaret edilen haberde, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki suikastının ardından Donald Trump yönetiminin Riyad ile geliştirdiği yakın ilişkiler sayesinde Suud'daki Amerikan askeri varlığının 2019'dan itibaren arttığına dikkat çekildi.

Yanbu kıyısındaki ticari ve endüstriyel limanların geliştirilmesi, Tebuk ve Taif'te iki hava üssünün ABD ordusunun kullanımına uygun hale getirilmesi için ABD'nin Suudi Arabistan ile müzakerelerinin devam ettiği haberde yer aldı.

Haberde ayrıca, Suudi Arabistan'ın hem askeri hem diğer amaçlar için kullanılabilecek üslerin altyapı inşasının maliyetini üstleneceği belirtildi.

BİDEN DÖNEMİNDE İRAN YİNE GÜNDEMDE

Joe Biden yönetimi, Suudi Arabistan'a özellikle insan hakları başlığında daha sert bir tutum takınacağını söylemesine rağmen gazetede açıklamalarına yer verilen ABD yetkililerine göre İran tehdidi, iki ülke arasındaki kilit faktör olmayı sürdürecek.

ABD ve İran arasındaki tansiyon geçen hafta başkanlığı son bulan Donald Trump döneminde çok yüksek seyretti. Biden'ın yemin töreni öncesinde İran'ın Irak veya bölgedeki diğer noktalardaki Amerikan askeri varlıklarına ve çıkarlarına ABD askeri yetkililerinin endişelerinin aksine bir saldırı düzenlemediği için Washington cephesinde bir rahatlama sağladığı haberde aktarıldı.

Ancak ABD'li askeri yetkililer, Suudi Arabistan, diğer Amerikan müttefikleri ya da bölgedeki ABD güçlerine yönelik olası İran saldırısı halinde bu ülkeyle çatışmaya hazırlanmak için ABD'nin sert önlemler almaya hazırlanacağını savundu.

Yetkililer, olası bir tehdidin Biden yönetiminin bölgeye ilişkin yeni siyasetinde belirli olabileceği ve "Orta Doğu'da askeri ve diplomatik yeni bir sayfa" arzusuna ket vurabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Buna karşın, İran'ın BM Daimi Temsilciliği Sözcüsü Ali Rıza Mir Yusufi, ülkesinin bir saldırı düzenleyebileceği iddialarını reddederek, "Orta Doğu'da ABD ve diğer yabancı güçlerin varlığının bölgedeki kaos ve güvensizliğin asıl sebebi" olduğu yönündeki sözlerine haberde yer verildi.