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27.01.2021 - 00:54 | | AA

ABD, Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı Giraldo'yu ülkesine iade etti

Uyuşturucu kaçakçılığı suçundan 2008'de ABD'ye iade edilen Kolombiyalı Hernan Giraldo, cezasını tamamlamasının ardından ülkesine teslim edildi.

ABD, Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı Giraldo'yu ülkesine iade etti

 

Kolombiya basınında çıkan habere göre, "El Senor de la Sierra" lakaplı uyuşturucu baronu Giraldo'nun cinayet, kaçakçılık, tecavüz, adam kaçırma suçlamalarıyla yargılanması bekleniyor. 

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, "Giraldo'ya, Kolombiya'da mahkeme huzuruna çıkması için gerekli güvenlik önlemleri sağlanacaktır." ifadesi kullanıldı. 

Kolombiya'da 1997-2008 yılları arasında faaliyet gösteren ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan paramiliter suç örgütü Kolombiya Birleşik Öz Savunma Kuvvetlerinin (AUC) lideri olarak bilinen Giraldo hakkında 40'tan fazla tutuklama emri çıkartılmıştı.

Şanlıurfa'da, genç kızın öldüğü kaza kameradaŞanlıurfa'da yolun karşısına geçmek isteyen Elif Bereket (18) otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç kadına otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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