ABD, Lockerbie faciasıyla ilgili bir kişi hakkında suçlamada bulundu

ABD Adalet Bakanı William Barr, facianın 32'nci yıldönümünde yaptığı açıklamada, "Üçüncü komplocu Ebu Agila Muhammed Mesut'un bombalamadaki rolü nedeniyle suçladığını duyurmaktan memnuniyet duyduğunu" söyledi.

"Zaman ve mesafe, hiçbir zaman ABD'yi İskoç ortaklarıyla bu davada adaletin peşinde gitmekten alıkoyamaz." ifadelerini kullanan Barr, suçlamanın, ABD'nin Mesut'un Libya'da tutulduğunu öğrenmesi üzerine yapıldığını, Libya makamlarının Mesut ile görüşmelerinin bir kopyasını ABD'li yetkililere verdiğini kaydetti.

ABD Adalet Bakanı uçağa yerleştirilen bombayı Mesut'un yaptığını ve saldırın diğer iki planlayıcısıyla çalıştığını, Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin ABD'yi hedef alan saldırı için Mesut'a şahsen teşekkür ettiğini savundu.

Barr, "Sonunda, Amerikalıları ve diğer pek çok kişiyi öldürmekten sorumlu olan bu kişi, işlediği suçlar nedeniyle adalete teslim olacak. Libya hükümetinin de Mesut'u teslim edeceği konusunda hiç şüphem yok." dedi.

Lockerbie saldırısıyla ilgili davanın, ABD Adalet Bakanı William Barr için özel önem taşıdığı biliniyordu.

Barr, yine Adalet Bakanlığı görevini yürüttüğü 1991 yılında saldırının iki zanlısı hakkında tutuklama emri çıkarıldıktan sonra düzenlediği basın toplantısında, "Bu soruşturma hiçbir şekilde bitmedi. Hız kesmeden devam ediyor. Tüm sorumlular adalete teslim edilene kadar dinlenmeyeceğiz. Bundan daha büyük bir önceliğimiz yok." diye konuşmuştu.

Ebu Agile Muhammed Mesut'un, Kaddafi döneminde Libya istihbaratı için çalışan en iyi bomba uzmanlarından biri olduğu ifade ediliyor.

LOCKERBİE FACİASI

Libyalı ajan Abdülbasit El Megrahi, 21 Aralık 1988'de Pan Amerikan Hava Yollarına ait, Frankfurt'tan Detroit'e gitmek üzere havalanan bir uçağa bomba yerleştirmişti. Uçak, İskoçya'nın Lockerbie kasabasının üzerinde infilak etmiş, olayda 270 kişi hayatını kaybetmişti.

Lockerbie faciasında mahkum edilen tek kişi olan El Megrahi, 2009 yılında İskoçya tarafından kanser hastası olduğu ve üç ay ömrü kaldığı gerekçesiyle serbest bırakılmıştı. Lockerbie faciasıyla bağlantılı tek hükümlü El Meghari serbest bırakılmasının ardından ülkesine dönmüş, 2012 yılında da hayatını kaybetmişti.

Eski Libya lideri Muammer Kaddafi, 2003 yılında Libya'nın Lockerbie faciasıyla ilgili sorumluluğunu kabul etmiş, kurbanların ailelerine tazminat ödemişti. Kaddafi öte yandan saldırı emrini kendisinin vermediğini savunmuştu.