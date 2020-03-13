ABD-Meksika sınırındaki duvardan düşen hamile kadın öldü!

Miriam Stephany Giron Luna adlı kadının, Teksas eyaletinin El Paso kenti yakınlarındaki çelik ağla örülü duvara tırmanmaya çalışırken düştüğü belirtildi.

Giron Luna, hastaneye kaldırıldı ve doktorlar bebeği acil sezeryan ameliyatıyla dünyaya getirmeye çalıştı, ancak başarılı olamadılar.

ABD Başkanı Donald Trump, yasadışı göçü başlıca siyasi önceliklerinden biri haline getirmiş ve Meksika'dan girişleri önlemek için, sınıra bir duvar örmek de dahil çeşitli önlemler almıştı. Sınırın El Paso yakınlarındaki kesiminin büyük kısmında bir tür engel yer alıyor.

Guetamala Dışişleri Bakanlığı, Giron Luna'nın erkek arkadaşı ve bebeğin babası olduğuna inanılan 26 yaşındaki bir erkekle seyahat ettiğini ve 6 metreden fazla bir yükseklikten düştüğünü belirtti.

BBC Türkçe