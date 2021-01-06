ABD nefesini tuttu

ABD başkanlığına seçilen Biden, ABD Senatosu’nu hangi partinin kontrol edeceğini belirleyecek seçim öncesi miting düzenleyerek Georgia halkından oy istedi. Tüm ülkenin Georgia seçimlerini beklediğini belirten Biden, sadece bir eyaletin, gelecek 4 yılı değil bir neslin gidişatını da belirleyeceğini ifade etti. Biden, Kovid-19 salgınına karşı 2 bin dolarlık nakit yardımının da Demokrat adayların kazanması durumunda Senato’da Cumhuriyetçilerin engeline takılmayacağını söyledi.

ABD Başkanı Trump ise, Demokratların seçimlerde usulsüzlük yaptığı iddialarını yineleyerek, “Demokratlar Senato’yu ve Beyaz Saray’ı bizden çalmaya çalışıyor. Biz buna izin vermeyiz, sonuna kadar savaşacağız” açıklaması yaptı. Trump, “Eğer şimdi bir şey yapmazsak, bu ülkede bir daha hiçbir zaman adil seçimler yapılamaz” dedi. Trump, Demokratların ülkenin sistemini yıkmaya çalıştığını da savundu.

Neden önemli?

3 Kasım’daki seçimlerde netleşen eyaletlerde koltuk dağılımı 100 sandalyeli Senato’da, 50 Cumhuriyetçi’ye karşı 48 Demokrat dengesinde kaldı. Georgia’daki seçimlerde bir koltuğu almaları durumunda Cumhuriyetçiler, Senato’daki çoğunluğunu korumuş olacak. Georgia’da iki Demokrat adayın kazanması durumunda ise, Senato’da 50-50 eşitlik sağlanacak ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in oyuyla Demokratlar üstünlüğü ele geçirecek.

Senato’yu Cumhuriyetçilerin kontrol etmesi Demokrat Başkan Joe Biden’ın politikalarını hayata geçirmesini zorlaştıracak.

Şaka sanmışlar!

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger’e ‘oy bulmasını’ söylediği telefon görüşmesiyle ilgili ilginç bir detay daha ortaya çıktı. Trump’ın skandal telefon görüşmesini yapmadan önce basın bürosunu 18 kez aradığı ancak aramanın telefon şakası zannedildiği için stajyerlere yönlendirildiği ortaya çıktı. Raffensperger’in yardımcısı Jordan Fuchs, bir şakanın kurbanı olduklarını sandıkları için başkanın defalarca basın bürosundaki stajyerlerle yönlendirildiğini söyledi.

Trump’ın, başkanlık seçimleri ardından kritik eyaletlerden olan Georgia’da eyaletin en üst düzey seçim yetkilisi olan Raffensperger’i arayarak ‘sonucu değiştirmeye yetecek sayıda oy bulmasını’ istediği ses kaydı ortaya çıkmıştı.