MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD, Pfizer'in koronavirüs aşısından 100 milyon doz satın aldı
ABONE OL
09.11.2020 - 20:20 | | DHA

ABD, Pfizer'in koronavirüs aşısından 100 milyon doz satın aldı

ABDPfizer ve BioNTech SE tarafından geliştirilen koronavirüs aşısından 1 milyar 95 milyon dolar tutarında 100 milyon doz alındığını açıkladı.

ABD, Pfizer'in koronavirüs aşısından 100 milyon doz satın aldı

Koronavirüs vakaları dünya genelinde artmaya ve salgın yayılmaya devam ederken dünyanın dört gözle beklediği aşı haberi Pfizer ile BioNTech firmasından geldi.

İlaç firmaları Pfizer ve BioNTech'in Covid-19'a karşı geliştirdiği aşının 3'üncü faz denemelerinin yüzde 90 oranında etkili olduğu açıklandı. Müjdenin ardından ABD'den de bir açıklama geldi. 

ABD, koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin Pfizer ve BioNTech SE tarafından geliştirilen koronavirüs aşısından 100 milyon başlangıç dozu satın aldığını ve 1 milyar 95 milyon dolar ödediğini duyurdu.

ABD'li ilaç üreticisi firmanın hisseleri, bugün yüzde 14 arttı. 

 

Nevşehir'de katliam gibi kaza: 4 ölü, 3 yaralıNevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.Ambulansı sollamaya çalışan otomobil karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İnstagram Hesap Silme ve Kapatma Linki 2020 - Instagram hesabı nasıl silinir? Telefondan kalıcı, geçici silme linkleri

İnstagram Hesap Silme ve Kapatma Linki 2020 - Instagram hesabı nasıl silinir? Telefondan kalıcı, geçici silme linkleri

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 7 bin 117 lira...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 7 bin 117 lira...

ABD seçimlerindeki ilk kriz bu değil!

ABD seçimlerindeki ilk kriz bu değil!

Dönüm noktası! Koronavirüs (kovid-19) aşısı bulundu mu? Korona aşısı ne zaman çıkacak?

Dönüm noktası! Koronavirüs (kovid-19) aşısı bulundu mu? Korona aşısı ne zaman çıkacak?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet