ABD, rejim kontrol noktasını vurdu

Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, ABD askeri konvoyu, Haseke kırsalında yer alan Kamışlı ilçesinin güneyindeki Ebu el-Deheb köyünden geçerken rejime ait askeri kontrol noktasına takıldı. Konvoyun geçiş izni vermeyen rejimin kontrol noktasına ABD uçakları ağır makineli silahla ateş açtı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi saldırıda iki Suriye askerinin öldüğünü duyurdu. Gözlemevi Suriye’de altı aydır bu türde düzenlenen ilk saldırı olduğunu kaydetti. Bölgede ABD koalisyon güçleri ve YPG’nin yanı sıra Rus ve rejim birlikleri de bulunuyor.

‘Rusya’yı Suudiler teşvik etti’

ABD’de, ‘Rusya’yı Suriye iç savaşına müdahale etmeye teşvik ettiği’ gerekçesiyle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a dava açıldı. Suudi Arabistanlı eski İçişleri Bakanlığı istihbarat yetkilisi Saad el-Cebri, dava dosyasında, dönemin CIA Direktörü John Brennan ile Temmuz ve Ağustos 2015’te görüştüğünü belirterek, “Brennan, Bin Selman’ın Rusya’yı Suriye iç savaşına müdahaleye teşvik ettiğinden endişeli olduğunu dile getirdi, o dönem Rusya, Suriye iç savaşında bir taraf değildi” ifadesini kullandı. Cebri, geçtiğimiz haftalarda ABD’de açtığı bir başka davada, Selman’ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden 13 gün sonra kendisi için suikast timi gönderdiğini öne sürmüştü.