ABD seçim sonuçları canlı takip sayfası, yeni başkan kim oldu? SON DAKİKA Amerika eyalet delege sayıları kaç oldu?

ABD seçim sonuçlarıyla ilgili gelişmeler gelmeye devam ediyor. Amerika başkanlık seçiminde Trump ve Biden yarışı dünya tarafından izleniyor. ABD seçimleri birkaç eyalette kilitlendi. Canlı ABD seçim sonuçları gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor.

İŞTE ABD SEÇİM SONUÇLARI SON DURUM

EYALER DELEGE SAYILAR KAÇ OLDU?

JOE BIDEN DELEGE SAYISI: 264

DONALD TRUMP DELEGE SAYISI: 214

Dele sayılarında 270'i bulan aday Amerika'nın yeni başkanı olacak.

ABD SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP!

04.20 : Trump ekibinin Pensilvanya'da oy sayımına ilişkin yaptığı başvuru sonuçlandı. Mahkeme, hem Demokrat hem Cumhuriyetçi gözlemcilerin oy sayma işlemlerine eşit erişime sahip olmalarına hükmetti. Trump, Cumhuryietçi gözlemcilerin oy sayma işlemine alınmadıklarını iddia ediyordu.

03.00 : Trump'tan çok kritik açıklamalar:

"Açık ara farkla kazandım. Tarihi olarak büyük medya ve sermayedarların tüm müdahalelerine rağmen büyük farkla kazandım. Büyük bir mavi dalga olacağını öne sürüyorlardı, bu olmadı. Senato hala elimizde. Seçimi geciktirmeye çalışıyorlar.

Demokratlar yüz milyonlarca dolar harcadı. Bizimkiler polis teşkilatıydı, vatandaşlardı. Temsilciler Meclisi’nde hiçbir yarışı kaybetmedik. Bu ayrıca Cumhuriyetçi kadınlar için de önemliydi, en fazla da beyaz olmayan oyları aldım.

Demokratlar şu anda büyük medyanın partisi, Cumhuriyetçiler de Amerikan işçisinin partisi oldu. Artık herkes medya ne söylerse söylesin bizim kapsayıcı olduğumuzu ve seçimlerde hile olduğunu kabullenmeli. Biden’ın önde olduğunu söylemeye çalıştılar.

Seçimden önce yanlış anketler sundular. Mesela Florida’yı kaybedeceğimi öne sürdüler ancak ben kazandım. Biden’ın Ohio’da önde olacağını söylediler ancak orayı da ben kazandım, hem de çok rahatlıkla.

Şu anda birkaç tane eyalet kaldı karar verilmeyen. Bütün kilit noktalarda çok iyiydik, açık ara öndeydik sonra sayılarımız kaybolmaya başladı. Birkaç defa mahkemeye gittik. Büyük bir davayı kazandık, başka hukuki süreçler de devam ediyor. Ne kadar oya ihtiyacı olduklarını hesaplıyorlar sonra buna göre ayarlıyorlar.

Sürekli yeni oylar geliyor, bizim gözlemcilerimize de izin vermiyorlar. Hem yargıç da söyledi bunu. Tek istediğimiz gözlemcilerimizin girmesi ancak nedense bunu temyize götürdüler. Georgia’da nerdeyse 300 bin oy öndeydik ama bu da nasıl olduysa azaldı. Belki de geriye düşeceğim. Birçok şey oldu, seçim teşkilatı Georgia’da Demokratlar tarafından yönetiliyor. Wisconsin’de de çok iyi durumdayız.

Şu anda Arizona’yı kazanacağız gibi duruyor. Tek ihtiyacımız yüzde 55. Hedefimiz tabii ki seçimin bütününü kazanmak, bu kadar önemli bir seçimi çaldırmayacağız.

Bastırılmaya müsaade etmeyeceğiz, seçmenler susturulamaz, bastırılamaz. İnsanlar benim sözlerimden ilham alıyorlar. Hiç bu kadar tutku, sevgi görmediklerini söylüyorlar. Seçimi çalmaya, hile karıştırmaya çalışıyorlar. Detroit ve Florida en yozlaşmış bölgelerden ikisi.

Pensilvanya’da gözlemcilerimizi yasaklamak için Demokratlar mahkemeye gitti ama biz kazandık. Pusulaların nasıl sayıldığını görmemizi istemiyorlar, neden istemiyorlar? Çünkü düzgünse süreç göstersinler bize, çok net bir şekilde burada hile yapıyorlar. Şimdiye kadar insanlar dürbünle bakmak zorunda kaldı oy sayımını takip etmek için. Camları kağıtlarla kapatmışlar görünmesin diye.

Seçimden sonra da oylar gelmeye devam etti ancak bununla ilgili karar vardı, o oylar gelmemeliydi. Posta sistemi birçok hileye yol açtı. Milyonlarca ne idüğü belirsiz tasdik mekanizmasız oy pusulası gönderdiler.

Birçok seçim izledim ve daha önce hiç böyle büyük seçime on milyonlarca posta oyla gidilmedi. Kimin oy kullanmaya hakkı olup olmadığını kontrol edemedik, sadece sayıları alıp yazıyorlar. Siz bile gördünüz Pensilvanya’daki süreçte açıklama yapıyorlar, hep Demokrat makinesi açıklama yapıyor. Pensilvanya’da Demokratlar’ın 3 gün sonra bile oy getirdiklerini düşünüyoruz. Ne bir kimlik ne bir posta pulu var. Kampanyamızın gözlemcilerine erişim engeli getirildi, Detroit de sorunlu bir yer.

Yasal oy demeliyiz, yasala özellikle vurgu yapıyorum. Eğer yasal oylar sayılırsa, seçimi rahatça kazanıyorum."

01.20 : Pensilvanya Eyalet Sekreteri Kathy Boockvar, hala sayılacak birkaç yüz bin oy olduğunu ve başkanın kim olacağının netleşmesinin bir miktar daha süreceğini söyledi.

00.35 : Demokrat aday Joe Biden, Başkan Trump’ı yeneceğinden şüphesi olmadığını söyleyerek oyların sayılma süresince sakin olması çağrısında bulundu.

00.18 : Trump ekibi Philadelphia seçim kurulunu, Cumhuriyetçi gözlemciler olmadan sayım yapılmasının yasaklanması talebiyle mahkemeye verdi.

00.14 : Trump ekibi Philadelphia’daki oy sayımının gözlemlenmesine ilişkin Federal Mahkeme’ye başvuruda bulundu.

23:24 : Pensilvanya Eyalet Sekreteri Kathy Boockvar, dava konusu olan geç gelen posta oylarının sonuca etki edecek kadar çok olmasını beklemediğini söyledi.

23.15 : Georgia eyaleti sayım görevlisi, oy sayımının seçimden 10 gün sonra bitmesini beklediğini söyledi.

22.40 : Mahkeme, son oy pusulası alım tarihi uzatılmış eyaletlere gönderim yapan merkezlere günlük oy taraması yapma şartı getirdi.

22.01 : Asılsız çalıntı oy iddiaları ortaya atan ve protesto gösterileri düzenleyen, bir gün içinde 365 bin takipçi çeken Facebook grubu Facebook tarafından kaldırıldı.

21.48 : Pensilvanya Eyalet Sekreteri Kathy Boockvar, kilit öneme sahip eyalette oy sayımının gün içinde biteceğini söyledi.

21.30 : Başkan Trump'ın ekibinin Michigan'da oy sayımının durdurulması için yaptığı başvuru mahkemece reddedildi.

20.50 : Georgia'da mahkeme Cumhuriyetçiler'in seçim bittikten sonra merkeze ulaşan oyların sayılmaması için yaptığı başvuruyu reddetti.

20.30 : CNN, Trump'ın Pensilvanya'daki üstünlüğünün azaldığını ve son 48 saatte farkın eridiğini yazdı. Habere göre bir ara 600 binlere ulaşan fark 115 bine düştü.

20.20 : Trump'ın seçim ekibi "usulsüzlük" gerekçesiyle Nevada'da oy sayımlarının durması için dava açtı