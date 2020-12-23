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23.12.2020 - 11:22 | | AA

ABD, Somali kıyılarına 5 bin asker konuşlandırdı

ABD, Somali'den 800 askerini çekerken, 5 bin civarında asker taşıyan ve 4 gemiden oluşan bir çıkarma birliğini Somali kıyılarına konuşlandırdı.

ABD, Somali kıyılarına 5 bin asker konuşlandırdı

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığından (AFRICOM) yapılan açıklamada, 15’inci Deniz Piyadeleri Sefer Birliğini taşıyan "Makin Adası Amfibi Grubunun" Somali kıyılarına vardığı bildirildi.

Söz konusu intikale "Octave Quartz Operasyonu" adı verildiği belirtilen açıklamada, "Bu operasyonun görevi, bölgedeki aşırıcı gruplar ve onları destekleyen güçleri baskı altında tutarken Somali'deki ABD askerlerini diğer Afrika ülkelerine nakletmektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Makin Adası Amfibi Grubunda, USS Makin Adası amfibi gemisi, USS San Diego, USS Somerset çıkarma gemileri ve deniz güvenliğini sağlamak üzere USS Hershel Woody Williams deniz üssü gemisinin görev aldığı bilgisine yer verildi.

15'inci Deniz Piyadeleri Sefer Birliğinin kara operasyonları, deniz çıkarma, uzun mesafeli hava taarruz ve müşterek hava operasyonları gibi önemli kabiliyetleri bünyesinde barındırdığı ifade edilen açıklamada, bu birliğin 5 bin askerden oluştuğu aktarıldı.

ABD son zamanlarda, özellikle de Çin’e karşı Pasifik bölgesine yığınak yapmayı planlarken Orta Doğu, Afrika ve Avrupa’daki birçok ülkeden askerlerinin bir kısmını çekmeye çalışıyor.

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