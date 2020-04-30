ABD, Suriye’de hareketlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Tel Abyad ve Resulayn’a yönelik gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı öncesi Türkiye sınır hattındaki faaliyetlerine son vererek ağır silahlarıyla bölgeden ayrılan ABD askerleri, Irak sınır hattı ile petrol tesislerinin bulunduğu Deyr ez Zor bölgesine çekilmişti. Soçi mutabakatı kapsamında Rus askeri polisinin bölgede aktif duruma gelmesi ve özellikle Haseke bölgesinin büyük bölümünü denetim altına alması üzerine ABD’nin bölgede yeniden askeri faaliyetlerini artırdığı bildiriliyor. Bölgeden gelen haberlere göre; Deyr ez Zor’un yanı sıra Derik bölgesi ile Rimelan petrol sahasında kontrol sağlayan ABD, kısa süre önce çekildiği Kamışlı’dan Haseke’ye kadar olan bölgede yeniden hareketlendi. Bu kapsamda ABD askerleri, bölgede zırlı araçlarla karayollarında devriye atmaya başladı.

Kürt ve Arap gruplarla temaslarını da yoğunlaştıran bir ABD heyetinin, “Kürt partileri arasında birlik sağlamaya” yönelik 8 siyasi parti temsilcisiyle Kamışlı’da görüşmeler gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Silah yardımı

Barış Pınarı Harekatı sonrası terör örgütü YPG’ye verdiği desteği kesmek zorunda kalan ABD’nin, silah ve mühimmat yardımına yeniden başladığı kaydediliyor. Sevkiyatın bir haftadan bu yana bölgede artarak devam ettiği belirtiliyor.