ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien: Katar'a ablukanın kalkması önceliklerimiz arasında olacak

O'Brien, 2020 Küresel Güvenlik Forumu kapsamında verdiği röportajda, dış politika konularına değindi.

Haziran 2017'den bu yana Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE), Katar'a uyguladığı ablukaya dikkati çeken OBrien, "Biz ocak ayında görevi bırakıyor olsak bile, önümüzdeki 70 gün içinde Katar'a ablukanın kalkması önceliklerimiz arasında olacak. Bu ihtimal gerçekten var." açıklamasını yaptı.

O'Brien, Orta Doğu'da İran'a karşı bir denge kurulması için Körfez ülkeleri arasında uyumlu bir ilişki kurulmasının önemli olduğunu vurgulayarak, "Körfez ülkeleri arasındaki uyum, İsrail ile daha çok barış anlaşmasının kapısını açacak, Orta Doğu'da ve hatta Müslüman ve Arap dünyasının diğer bölgelerinde gerçek ekonomik fırsat alanları açacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Katar'a yönelik Körfez ülkelerinin tavrını "aile kavgasına" benzeten O'Brien, "Tıpkı aile kavgaları gibi bu anlaşmazlığı da çözmek zor. Tüm kuzenleri, Şükran Günü yemeği masasında bir araya getirmeyi istiyoruz. Bu konu üzerinde çalışıyoruz. Trump görevde olduğu müddetçe bu konu önceliğimiz olacak." ifadelerini kullandı.

TRUMP YÖNETİMİ SURİYE'DE ESİR TUTULAN GAZETECİYİ ÜLKESİNE GETİRMEK İSTİYOR

Öte yandan O'Brien, Trump yönetiminin 2012'de Suriye'de ortadan kaybolan ve Esed rejiminin elinde esir olduğu düşünülen ABD vatandaşı serbest gazeteci Austin Tice'ı da ülkesine döndürmek istediğini vurguladı.

O'Brien, görev süreleri bitmeden önce Tice'ın evine dönebilmesi için gerekli tüm araçları kullandıklarının altını çizdi.

KATAR'A ABLUKA

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaları, Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin suçlamalarını reddederek uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini bildirmişti.

Kuveyt, Körfez krizinin tarafları arasında ara buluculuk için çaba sarf etse de henüz ilişkilerde normalleşme konusunda bir sonuç elde edilemedi.