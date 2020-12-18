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18.12.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

ABD ve Japonya kar altında

ABD’nin doğusunda etkili olan Gail Kar Fırtınası, 60 milyon kişinin hayatını durma noktasına getirdi.

ABD ve Japonya kar altında

Kuzey Virginia’dan New York ve Maine’in güneyine kadar etkili olan fırtınada pek çok bölgede kar kalınlığı bir metreyi aştı. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Pensilvanya, Kuzey Carolina ve New York’ta meydana gelen zincirleme kazalarda 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kar fırtınasının etkili olduğu yerlerde elektrikler kesilirken uçak seferleri iptal edildi. Kar kalınlığının 3 metreyi geçmesinin beklendiği New York’ta dün okullar kapatıldı. New York Valisi Andrew Cuomo, olağanüstü hâl ilan edileceğini duyurdu. Öte yandan Japonya’nın
Yuzawa şehrinde etkili olan yoğun kar yağışı da bölgeyi beyaza boyadı.

Korona aşısının sevkiyatında gecikme olabilir

ABD’de yetkililer, kar fırtınasının ülke genelindeki koronavirüs aşısı sevkiyatını sekteye uğratmaması için planlar yaptıklarını açıkladı. Ancak bazı hastaneler, yol koşulları kötüleştikçe sevkiyatlarda gecikme beklediklerini bildirdi. Kar fırtınası New York, Baltimore ve Hartford da dahil olmak üzere birçok büyük şehirdeki Kovid-19 test merkezlerinin hizmetlerini askıya almasına neden oldu.

Pfizer ve BioNTech aşısını olduktan sonra bayıldıABD'nin Tennessee eyaletinde koronavirüs (Covid-19) aşısı olduktan sonra gazetecilere açıklama yapan Tiffany Dover adlı hemşire, rahatsızlanarak canlı yayında bayıldı. Hemşirenin yardımına meslektaşları koştu.
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