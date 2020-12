ABD ve Japonya kar altında

Kuzey Virginia’dan New York ve Maine’in güneyine kadar etkili olan fırtınada pek çok bölgede kar kalınlığı bir metreyi aştı. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Pensilvanya, Kuzey Carolina ve New York’ta meydana gelen zincirleme kazalarda 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kar fırtınasının etkili olduğu yerlerde elektrikler kesilirken uçak seferleri iptal edildi. Kar kalınlığının 3 metreyi geçmesinin beklendiği New York’ta dün okullar kapatıldı. New York Valisi Andrew Cuomo, olağanüstü hâl ilan edileceğini duyurdu. Öte yandan Japonya’nın

Yuzawa şehrinde etkili olan yoğun kar yağışı da bölgeyi beyaza boyadı.



Korona aşısının sevkiyatında gecikme olabilir



ABD’de yetkililer, kar fırtınasının ülke genelindeki koronavirüs aşısı sevkiyatını sekteye uğratmaması için planlar yaptıklarını açıkladı. Ancak bazı hastaneler, yol koşulları kötüleştikçe sevkiyatlarda gecikme beklediklerini bildirdi. Kar fırtınası New York, Baltimore ve Hartford da dahil olmak üzere birçok büyük şehirdeki Kovid-19 test merkezlerinin hizmetlerini askıya almasına neden oldu.