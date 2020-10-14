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14.10.2020 - 07:00 | | NAMIK DURUKAN Ankara

ABD ve Rusya’nın Suriye’de üs savaşı

Suriye’nin kuzeydoğusunu paylaşamayan ABD ve Rusya, bölgeyi kontrol etmek için stratejik noktalara üs kurma yarışına girdi. ABD, Deyrzor bölgesinde 9. üssünü kurmaya başlarken Rusya’nın, Türkiye sınırı yakınlarındaki Ayn Divar köyünde yeni bir üs inşa etmek için bölgeye konuşlanma girişimi köylüler tarafından engellendi.

ABD ve Rusya’nın Suriye’de üs savaşı
NAMIK DURUKAN Ankara

 

Ülkenin kuzeydoğusundaki petrol alanlarını kontrol altına alan ABD yönetimi, bölgede yeni bir üs inşa ediyor. ABD’nin Deyrizor’un El Bağuz kasabasında inşası süren üssü, Rusya ve Suriye rejiminin bölgede artan askeri varlığına karşı ağır silahla donatacağı belirtiliyor.  Yerel kaynaklar, El Bağuz’daki üssün ABD’nin Deyrzor’daki 4’üncü, Suriye’nin doğusunda ise ise 9’uncu üssü olacağını belirtti. İnşaat çalışmalarına ilk etapta malzeme ikmali için helikopter pistlerinden başlandığı, güvenliği sağlamak için ise terör örgütü PKK/DSG silahlı gruplarının üssün çevresine konuşlandğı bildirildi. Irak’tan çekilmeye hazırlanan ABD yönetimi, silahlı güçlerinin bir bölümünü yakın zamanda Suriye’nin kuzeyoğusuna sevk etmişti.

Rusya’nın 12 üssü var

Suriye’de rejimin operasyonlarına havadan ve karadan destek veren Rusya, hava ve deniz üsleri yanı sıra çatışmalı bölgelerde geçici üsler kurdu. Rusya; Şam, Lazkiye, Halep Hama ve İdlib bölgelerinde 12 askeri üste faaliyet gösteriyor.

TSK’nın Barış Pınarı Harekatı öncesi bölgeyi terk eden ABD güçlerinin boşalttığı askeri üsleri de Rusya kulanmaya başladı.

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