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07.04.2020 - 23:24 |

ABD'de 2 Türk daha corona virüsten yaşamını yitirdi

ABD’de bulunan Türk toplumundan iki kişinin daha yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

ABD'de 2 Türk daha corona virüsten yaşamını yitirdi

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Pennsylvania eyaletinin Allentown kasabasında yaşayan Türk toplumu üyesi G.G. adlı kadın, salgında yaşamını yitirdi.

G.G'nin iki hafta önce de 44 yaşındaki kızı, Kovid-19 nedeniyle kaldırıldığı hastanede vefat etmişti.

New Jersey eyaletindeki Türklerin en yoğun yaşadığı Paterson şehrinde ikamet eden M.D. isimli Türk vatandaşının da dün gece hayatını kaybettiği kaydedildi.

Yakınları tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda, 66 yaşındaki M.D'nin iki haftadır virüs nedeniyle nefes darlığı yaşadığı bildirildi. 

M.D'nin vefatı ile New Jersey'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Türklerin sayısı 6'ya ABD genelinde ise 10'a yükselmiş oldu.

Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonrası 4 kişi yaralandı. Olay yerinde toplanan meraklı kalabalık ise koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutup,  kaza yerini izledi.
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