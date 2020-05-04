04.05.2020 - 18:49 | | AA
ABD'de 230 yıl sonra bir ilk gerçekleşti!
ABD Yüksek Mahkemesi, yeni tip corona virüs (covid-19) önlemleri kapsamında 230 yıllık tarihinde ilk kez uzaktan sözlü yargılama yapmaya başladı.
Kovid-19'un en etkili olduğu ABD'de virüs önlemleri çerçevesinde ülkedeki bazı kurumların işleyişi de değişti.
230 yıllık tarihi geçmişe sahip ABD Yüksek Mahkemesi, bugün tarihinde ilk kez telekonferans yöntemiyle sözlü yargılama gerçekleştirdi.
"Booking.com" hakkındaki davanın görüşüldüğü oturumda, kayıtlar eş zamanlı kamuoyuyla paylaşıldı.
Daha önce salgın nedeniyle mart ve nisandaki bazı oturumları iptal eden mahkeme, 13 Nisan'da aldığı kararla mayıstaki sözlü yargılamaları uzaktan yapacağını duyurmuştu.
9 yargıcından 6'sının 65 yaş üstü olduğu mahkeme, ay sonuna kadar 9 uzaktan oturum daha yapacak.
Yılmaz Özdil'in eşi üzerine kayıtlı villasında 'kaçak yapı' soruşturması tamamlandıMuğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil adına Bodrum'da satın alınan villada, İmar Barışı'ndan sonra kaçak inşaat yapılmasının ardından başlatılan soruşturma tamamlandı. Özdil'in villasının birçok bölümünde imara aykırı eklentiler yapıldığı, 142,5 metrekare olan yapının, kaçak eklentilerle 310 metrekareye çıkarıldığı tespit edildi. Villanın bulunduğu bölgenin uydu fotoğraflarından, Özdil'in villasına yapılan teras ve müştemilatın İmar Barışı sonrasında kaçak olarak yapıldığını belirleyen ekipler ardından da bugün villaya giderek inceleme yaptı.