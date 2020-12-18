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18.12.2020 - 12:45 | | AA

ABD'de 35 eyalet daha Google'a dava açtı

35 eyalet daha reklam sektöründeki rekabete aykırı uygulamaları nedeniyle internet şirketi Google'ı, "tekelcilik"ten mahkemeye verdi. Colorado Başsavcısı Phil Weiser öncülüğünde 35 eyalet başsavcısıyla ABD'ye bağlı Guam Adası ve Porto Riko, dün, başkent Washington'da Google'a antitröst davası açtı.

ABD'de 35 eyalet daha Google'a dava açtı

Weiser'in ofisinden yapılan açıklamada, Google'ın internet reklamlarındaki "tekelci gücünü" kullanarak tüketiciler ve reklam verenleri mağdur ettiği gerekçesiyle dava açıldığı kaydedildi.

Dava dilekçesinde, Google, arama motorunda kendi ürünlerini öne çıkarmakla ve rakiplerini dezavantajlı konuma sokup online arama sistemindeki tekelini genişletmeye yönelik adımlar atmakla suçlanıyor.

Davacı eyaletler, söz konusu davanın Adalet Bakanlığının ekimde Google aleyhinde açtığı "tekelleşme" davasıyla birleştirilmesi talebinde bulundu.

Bu dava, son 3 ayda ABD makamlarınca Google'a karşı açılan 3. antitröst davası oldu.

Google'ın Ekonomi Politikası Direktörü Adam Cohen ise şirketin nasıl çalıştığıyla ilgili soruları yanıtlamaya hazır olduklarını ve kullanıcılar için yüksek kaliteli bir arama deneyimi sunmaya odaklanmaya devam edecekleri açıklamasını yaptı.

Defne toplayarak günde 500 lira kazanıyorlarKahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde köylüler, sarp kayalıklardan oluşan ormanlık alanda defne topluyor. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, köylülerin topladıkları defneden günlük 500 liraya yakın gelir elde ettiklerini söyledi.
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