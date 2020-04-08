ABD’de aşı, yazın insanda denenecek

Şirket, yaza kadar aşının insanlar üzerinde testlerin tamamlanacağını ve yıl sonuna kadar bir milyon doz aşı dağıtabileceğini açıkladı. NTV’de yer alan habere göre kanser ve enfeksiyon hastalıklarına yönelik sentetik DNA içeren ilaçlar üreten şirket, önceki gün yaptığı açıklamada, Philadelphia, Kansas City, Missouri’de bulunan 40 sağlıklı gönüllüde aşı testlerine başlamak için FDA’dan izin aldığını ve gönüllere ilk deneysel aşı dozunu vereceklerini açıkladı. Bill ve Melinda Gates Vakfı tarafından finanse edilen çalışmada, koronavirüse karşı bir DNA aşısı yapılacak. Virüsün genetik kodu sentetik bir DNA parçasının içine sıkıştırılarak gönüllülere enjekte edilecek. Testler, Pennsylvania Üniversitesi Perelman Tıp Okulu ve Kansas City’deki Farmasötik Araştırma Merkezi’nde yapılacak. Her gönüllü dört hafta arayla iki doz deneysel aşı alacak.

Çalışmayı yürüten Pennsylvania Üniversitesi Hastanesi’nde Bulaşıcı Hastalık Uzmanı ve Tıp Profesörü Pablo Tebas, “Bu ilk çalışmanın hızlı bir şekilde ilerlemesini bekliyoruz. Halkı bu pandemiden mümkün olan en kısa sürede kurtarmak isteyen insanlar arasında bu aşıya büyük ilgi var” açıklamasını yaptı. Şirket, yaz aylarında aşının güvenliğini ve katılımcıların bağışıklık tepkisini tetikleyip tetiklemediğini görmek için yeterli veriye sahip olacağını öngörüyor.