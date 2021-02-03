ABD’de askeri helikopter düştü! 3 ölü var...

ABD’nin Idaho eyaletindeki Boise kenti yakınlarındaki Lucky Peak Eyalet Parkı yakınlarında Ulusal Muhafızlara ait UH-60 Black Hawk tipi askeri helikopter düştü.

Helikopterde yaşamını yitiren 3 pilotun eğitim uçuşu yaptıkları öğrenildi. Helikopterin yerel saatle 20.00 sıralarında düştüğü, gece yarısı 00.15 sıralarında yaşamını yitiren askerlere ulaşıldığı açıklandı. Helikopterin düşme nedeninin henüz bilinmediği, soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.