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03.02.2021 - 18:11 | | DHA

ABD’de askeri helikopter düştü! 3 ölü var...

ABD’de Idaho Ordusu Ulusal Muhafız personelini taşıyan askeri helikopter düştü. Kazada 3 personelin hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD’de askeri helikopter düştü! 3 ölü var...

ABD’nin Idaho eyaletindeki Boise kenti yakınlarındaki Lucky Peak Eyalet Parkı yakınlarında Ulusal Muhafızlara ait UH-60 Black Hawk tipi askeri helikopter düştü.

Helikopterde yaşamını yitiren 3 pilotun eğitim uçuşu yaptıkları öğrenildi. Helikopterin yerel saatle 20.00 sıralarında düştüğü, gece yarısı 00.15 sıralarında yaşamını yitiren askerlere ulaşıldığı açıklandı. Helikopterin düşme nedeninin henüz bilinmediği, soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Sarıyer'de meslektaşını öldüren asistan doktor davasında tanıklar dinlendiMetin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarından sanık Yavuz Sümter, meslektaşı 26 yaşındaki Kaan Erol'u defalarca bıçaklayarak öldürmüştü. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu sanık doktor Yavuz Sümter'in yargılandığı davada tanıkların bilgisine başvuruldu.
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