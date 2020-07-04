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04.07.2020 - 10:45 | | İHA

ABD’de AVM’de silahlı saldırı: 1 çocuk öldü, 3 yaralı

ABD’nin Alabama eyaletinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahları saldırıda 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

ABD’de AVM’de silahlı saldırı: 1 çocuk öldü, 3 yaralı

ABD'nin Alabama eyaletindeki Hoover kentinde Riverchase Galleria alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 8 yaşında bir çocuk hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Saldırı sonrası tahliye edilen alışveriş merkezinin Cumartesi günü kapalı olacağı belirtildi. Saldırının kaç kişi tarafından gerçekleştirildiği henüz bilinmezken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Alışveriş merkezinin saldırıya ilişkin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Öğleden sonra alışveriş merkezimizde meydana gelen trajik, olay nedeniyle oldukça üzüntülüyüz" ifadeleri yer aldı.

Bilim Kurulu üyesi koronavirüsün yazın belirtilerinin farklılaşabileceğini söylediSağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Koronavirüsün birçok etkisi var. Yaz ayında bulantı, kusma ve ishal en çok görülen belirtiler oldu" dedi.
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