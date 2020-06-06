MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD’de balık tutmak için nehre açılan Türk kayboldu
ABONE OL
06.06.2020 - 03:41 | | İHA

ABD’de balık tutmak için nehre açılan Türk kayboldu

ABD’nin Navesink Nehri’nde balık tutmak için açılan 2 Türk vatandaşından 1’i kayboldu.

ABD’de balık tutmak için nehre açılan Türk kayboldu

ABD’nin New Jersey eyaletinin Middletown Monmouth bölgesindeki Navesink Nehri’nde balık tutmak için arkadaşı Mustafa Ekiz ile açılan 50 yaşındaki Türk vatandaşı Nedim Aksoy kayboldu. Aksoy ve Ekiz, dün gece saatlerinde ayrı ayrı botlar ile balık tutmak için açıldıkları sırada fırtınaya yakalandı ve botları alabora oldu. Rumson polisi ve Monmouth County’ye bağlı sualtı ekipleri balıkçılar için harekete geçti.

Ekipler, Ekiz’e ulaşarak hastaneye sevk ederken, Aksoy için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Mustafa Ekiz, polise verdiği ifadesinde “Aniden çıkan fırtına Aksoy’un botunu ters çevirdi. Sonra bot üzerinde bir süre tutunmaya çalıştı. Kendisine yardım etmem için bana sesleniyordu. Daha sonra onu görmedim” dedi.

Rumson polisi, yapılan arama çalışmalarında Aksoy’a ulaşamadıklarını ifade ederken, devam eden arama çalışmalarının ise durdurulduğunu duyurdu. Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Denetimde ateşi yüksek çıkan genç kız, ambulansla hastaneye götürüldüAdana'da polis ekiplerinin koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında yaptığı denetim sırasında ateşi 38.5 derece ölçülen Bengi Y. (19), otobüsten indirilerek, test yapılması için ambulansla hastaneye götürüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Feci görüntüler var! 2 kişi hayatını kaybetti

Feci görüntüler var! 2 kişi hayatını kaybetti

Emekli ve memura zam! İşte yeni maaşlar...

Emekli ve memura zam! İşte yeni maaşlar...

53 yıl önce bugün... 6 günde nasıl değişti?

53 yıl önce bugün... 6 günde nasıl değişti?

Gece yarısı feci kaza! Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı

Gece yarısı feci kaza! Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı

Sıradaki Haber