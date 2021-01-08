08.01.2021 - 09:14 |
ABD'de bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı yükseldi...
Kongrenin Trump destekçisi göstericilerce basılması sırasında çıkan olaylarda 50'den fazla polis yaralanırken, çıkan arbedede başına darbe alan polis memurlarından birinin bugün öldüğü açıklandı.
ABD Başkenti Polisi Perşembe günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, Brian Sicknick adlı bir polis memurunun Çarşamba günü ABD Başkenti'nde ABD Başkanı Donald Trump taraftarlarının başını çektiği ayaklanma sırasında meydana gelen yaralanmalar nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.