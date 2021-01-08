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HaberlerDünya Haberleri ABD'de bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı yükseldi...
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08.01.2021 - 09:14 |

ABD'de bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı yükseldi...

Kongrenin Trump destekçisi göstericilerce basılması sırasında çıkan olaylarda 50'den fazla polis yaralanırken, çıkan arbedede başına darbe alan polis memurlarından birinin bugün öldüğü açıklandı.

ABD'de bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı yükseldi...

ABD Başkenti Polisi Perşembe günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, Brian Sicknick adlı bir polis memurunun Çarşamba günü ABD Başkenti'nde ABD Başkanı Donald Trump taraftarlarının başını çektiği ayaklanma sırasında meydana gelen yaralanmalar nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Tuzla'da bir gemide yangın çıktıİstanbul Tuzla'da Tersaneler bölgesinde bulunan bir gemide yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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