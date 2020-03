Son dakika: ABD’de ‘büyük felaket’ ilanı

ABD, Kovid-19 salgınında vaka sayısı bakımından Çin, İtalya ve İspanya’nın ardından 4’üncü sırada yer alıyor. Ülkede Kovid-19’un en yoğun görüldüğü eyaletler New York, Washington ve Kaliforniya oldu. ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19’dan en fazla etkilenen üç eyalette “kitle bakımı”, “acil yardım”, “işsizlik yardımı” ve “afet hukuk hizmetleri” konusunda yardım sağlamak amacıyla “büyük felaket” ilan edilmesine dair taleplere onay verdi. “Büyük Felaket Bildirgesi”, doğrudan federal yardım da dahil olmak üzere acil durum koruma önlemleri için eyalet, yerel yönetimler ve acil durum desteği sağlayabilen bazı kâr amacı gütmeyen kuruluşlara hükümet fon sağlıyor.

Ulusal muhafızlar sahada

Bu girişim kapsamında “Bu eyaletlerin virüsle mücadelesine yardımcı olmak için bu bölgelerde ulusal muhafızları aktivite ettik” açıklaması yapan Trump, üç eyalette yeni yatak kapasitesi sağlanacağını da kaydetti. Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı Başkanı Peter Gayno da kararla ilgili “Bu, bir sıkıyönetim ilanı değildir. Ulusal muhafızlar, eyalet valilerinin yönetiminde olacak” bilgilendirmesi yaptı. Birçoğu sivil hayat yaşayan, yarı zamanlı orduda görev alan ulusal muhafızlar, ABD’de büyük çaplı toplumsal olaylar ve doğal afet döneminde müdahale etmek, ülkenin iç güvenliğini sağlamak için görev alıyor. Muhafızlar, hem eyaletlerin hem de federal hükümetin yönetimi altında görev yapıyor. Ülkedeki vaka sayısı 35 bini geçti, ölenlerin sayısı da 458’e ulaştı.

Senato’ya sıçradı

ABD Senatosu’nda koronavirüsü tespit edilen ilk isim Trump’a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi senatör Rand Paul oldu. Virüs testi pozitif çıkan Paul, karantina altına alındı. Senatör Paul’un tedbir amaçlı test yaptırdığı belirtildi. Paul’ün , ABD Senatosu’nda Kovid-19 tespit edilen ilk isim oldu. Senatörün ofisindeki çalışanların son 10 gündür uzaktan çalışmaya devam ettiği belirtildi.

‘Ölmek zorunda olmayanlar ölecek’

ABD’nin New York kentinde Kovid-19 vakası sayısının 15 bini geçtiği belirtildi. New York’taki vaka sayısının ise ABD’de koronavirüse yakalananların yarısıyla eş değer olduğu açıklandı. New York’taki hasta sayısının dünya genelindeki vakaların yüzde 5’ini oluşturduğu vurgulandı. CNN’e açıklama yapan New York Valisi Andrew Cuomo, “Başkan harekete geçmezse, normal şartlarda koronavirüsü atlatabilecek insanlar ölecek. Gelecek 10 gün içinde daha fazla solunum cihazı almazsak, ölmek zorunda olmayan insanlar ölecek. Şu anda eyalet genelinde 53 bin yatak kapasitemiz var ama bizim 110 bin yatağa ihtiyacımız olacak” dedi. Tüm uyarılara rağmen birçok insanın dışarıya çıkmaya devam etmesini eleştiren Cuomo, “Bu sadece hata değil, duyarsızlık. Bu küstahlık. Bu başkalarına saygısızlık. Bu işin şakası yok ve ben şaka yapmıyorum” dedi.

Weinstein’a da bulaştı

New York Ceza İnfaz Kurumu, 5 çalışan ve 10 mahkum da daha Kovid-19’a rastlandığını duyurdu. Böylece New York’ta 17 Ceza İnfaz Kurumu çalışanı ve 29 mahkûmda Kovid-19 tespit edilmiş oldu. New York Polis Departmanı Komiseri Dermot Shea da 98 kişide Kovid-19’a rastlandığını duyurdu. Bu arada çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel taciz suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırılan ABD’li film yapımcısı Harvey Weinstein’in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı iddia edildi. 68 yaşındaki Weinstein’ın cezaevinde karantinaya aldındı belirtildi.

Madonna ‘Eşitlendik’ dedi

Ortalık birbirine girdi

Kovid-19 salgını nedeniyle evlerinde kalan ve çektikleri videolarla dinleyicilere seslenmeye devam eden sanatçılar arasına Madonna da katıldı. Çiçeklerle süslenmiş bir küvette çıplak bir şekilde oturarak salgınla ilgili hislerini açıklayan Madonna, salgının dünyadaki insanları “eşitlediğini” savundu. Madonna, “Salgın büyük bir eşitleyici ve onunla ilgili en kötü şey aynı anda onun en iyi yanı. Salgınla ilgili korkunç şey hepimizi birçok açıdan eşit hale getiriyor olması. Salgınla ilgili muhteşem olan şey de bizi birçok açıdan eşit hale getiriyor olması” dedi. Ancak, Madonna’nın sözleri sosyal medyada tartışmaları da beraberinde getirdi. Madonna’nın paylaşımına yorum yapan kullanıcılardan biri, “Özür dilerim kraliçem ancak biz eşit değiliz. Aynı hastalıklar nedeniyle ölebiliriz, ancak en çok acıyı yoksullar çekecek” dedi. Bir diğer kullanıcı ise Madonna’nın şarkısına atıfla “Hayat bir gizemdir. Bazı insanlar evlerinde güvendeyken bazıları hayatlarını riske atar” dedi.