MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD'de can kaybı 100 bini aşıyor
ABONE OL
25.05.2020 - 17:19 | | AA

ABD'de can kaybı 100 bini aşıyor

Son 24 saatteki 650 ölümle yaşamını yitirenlerin sayısı 99 bin 356 oldu, corona virüs kapanlar ise 20 bin 246 arttı.

ABD'de can kaybı 100 bini aşıyor

ABD'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 650 artarak 99 bin 356'ya yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 20 bin 246 artarak 1 milyon 688 bin 739'a ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 650 artarak 99 bin 356'ya çıktı.

ABD'yi, 365 bin 213 vakayla Brezilya, 353 bin 427 vakayla Rusya ve 282 bin 852 vakayla İspanya izledi.

Salgının merkezi New York

Öte yandan salgının etkisinin azaldığı New York, halen ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge olmayı sürdürüyor.

Şimdiye kadar 371 bin 193 vakanın görüldüğü eyalette, 29 bin 231 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 155 binden fazla vakayla New Jersey ve 110 binin üzerinde vakayla Illinois takip etti.

ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 14 milyon 767 bini geçerken, iyileşen hasta sayısı ise 452 bine yaklaştı.

Apartmandaki yılan panik yaşattıAntalya’da bir apartmana giren yılan, bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Dairenin kapısında bulunan ve yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından özel aparatlar kullanılarak çıkarıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eskişehir’de otomobile saçılan uyuşturucu elektrikli süpürgeyle çekildi!

Eskişehir’de otomobile saçılan uyuşturucu elektrikli süpürgeyle çekildi!

Kredi kartı veya bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor...

Kredi kartı veya bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor...

'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

HES kodu ile seyahat izin belgesi alma ekranı... Seyahat yasağı kalktı mı? Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

HES kodu ile seyahat izin belgesi alma ekranı... Seyahat yasağı kalktı mı? Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Sıradaki Haber