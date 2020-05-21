ABD'de can kayıpları 95 bini geçti

ABD'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1422 artarak 95 bin 16'ya yükseldi.

ABD, Covid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 22 bin 967 artarak 1 milyon 595 bin 81'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı da 1422 artarak 95 bin 16'ya çıktı.

ABD'yi 317 bin 554 vakayla Rusya, 294 bin 152 vakayla Brezilya ve 279 bin 524 vakayla İspanya izliyor.

BİR HAFTA ÖNCE BAŞLANSAYDI 36 BİN İNSAN KURTULACAKTI

Columbia Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, ABD’de sosyal mesafe kurallarına bir hafta erken başlanmış olsaydı yaklaşık 36 bin daha az can kaybı olacağını gösterdi.

Üniversitenin salgın modelleme çalışmasına göre, virüse karşı ülkede önlemlerin başladığı 16 Mart ile 3 Mayıs arası bulgular incelenerek tedbirler daha erken alınsaydı ne olurdu sorusuna cevap arandı.

İnceleme, bulaşıcı hastalık modellemelerinin ülkede 16 Mart'tan bir hafta önce 'ekonominin kapatılarak evde kalma ve sosyal mesafe kurallarının uygulanması halinde' 3 Mayıs'a kadar gerçekleşen 65 bin ölümden 36 bininin önlenebileceğini gösterdi.

Aynı modellemede virüs tedbirlerinin 1 Mart'ta başlaması halinde ise 65 bin can kaybının yüzde 83’ünün önüne geçilebileceği ifade edildi.

Araştırmaya öncülük eden Columbia Üniversitesinde epidemolojist Jeffrey Shaman, "Salgının büyüme evresinde yakalanan küçük bir zaman, ölüm sayısını azaltmada inanılmaz derecede kritik." dedi.

Shaman, modellemenin ülkede yetkililerin önlem almada geç kaldığına işaret ettiğini belirterek, salgınlarda kısa zaman dilimlerinin çok büyük farklar oluşturduğunu vurguladı.

ABD'de salgının merkezi haline gelen New York’ta Belediye Başkanı Bill de Blasio 15 Mart'ta okulları kapatırken, ABD Başkanı Donald Trump 16 Mart'tan itibaren virüse karşı seyahat sınırlaması getirmiş, New York Valisi Andrew Cuomo da 22 Mart'ta "evde kal" talimatı vermişti.