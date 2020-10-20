20.10.2020 - 00:44 | | İHA
ABD'de çok şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Son dakika haberine göre, Amerika'da Alaska açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem oldu... Deprem sonrası yetkililer tsunami uyarısı yaptı.
İYİ Partili Ümit Özdağ'dan İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili bomba FETÖ iddiasıİYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, CNN Türk'te Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge'de ses getirecek flaş açıklamalarda bulundu. Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu iddia etti. Öte yandan programa telefonla bağlanan Buğra Kavuncu, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.