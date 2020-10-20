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20.10.2020 - 00:44 | | İHA

ABD'de çok şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Son dakika haberine göre, Amerika'da Alaska açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem oldu... Deprem sonrası yetkililer tsunami uyarısı yaptı.

ABD'de çok şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
İYİ Partili Ümit Özdağ'dan İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili bomba FETÖ iddiasıİYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, CNN Türk'te Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge'de ses getirecek flaş açıklamalarda bulundu. Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu iddia etti. Öte yandan programa telefonla bağlanan Buğra Kavuncu, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
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