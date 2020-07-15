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15.07.2020 - 02:44 | | AA

ABD'de corona virüs verileri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkeziyle paylaşılmayacak

ABD'de, hastanelerden yeni tip corona virüs (Covid-19) ile ilgili bilgileri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) değil, doğrudan Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanına (HHS) göndermeleri istendi.

ABD'de corona virüs verileri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkeziyle paylaşılmayacak

HHS'nin resmi internet sitesinde hastaneler ve klinik laboratuvarları için Trump yönetiminin isteği üzerine yayımlanan yeni rehberlik belgesine göre, çarşamba gününden itibaren CDC’ye Kovid-19 ile ilgili bilgilerin akışı duracak.

ABD'de tüm hastane ve sağlık merkezleri, enfeksiyon ve ölüm vakaları, yatak ve ventilatör sayısı gibi salgınla ilgili tüm bilgileri günlük olarak CDC’ye rapor ediyordu.

Yeni yönetmelikte ise bundan sonra CDC ile bu bilgilerin paylaşılmaması ve doğrudan HHS’ye gönderilmesi istendi.

HHS'nin internet sayfasında, söz konusu değişikliğin nedeni "malzeme, tedavi ve diğer kaynakların tahsisi gibi federal düzeyde kararların alınmasında bilgilendirme için data toplanmasını kolaylaştırmak" olarak belirtildi.

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