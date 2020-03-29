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29.03.2020 - 09:41 | | İHA

ABD'de coronadan üçüncü Türk hayatını kaybetti!

ABD’nin New Jersey eyaletinin Clifton kentinde yaşayan bir Türk vatandaşının daha corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu ülkede ölen Türk sayısı 3’e yükseldi.

ABD'de coronadan üçüncü Türk hayatını kaybetti!

ABD’nin New Jersey eyaletinin Clifton kentinde yaşayan 66 yaşında 4 çocuk babası iş adamı Hasan Eroğlu, corona virüsü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Daha önce kronik bir hastalığı olmadığı belirtilen Eroğlu, yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayeti üzerine bir hafta önce Paterson kentindeki St. Joseph Hastanesine kaldırıldı.

30 yıldır New Jersey eyaletinde yaşayan Eroğlu’nun ailesinin ABD makamlarıyla görüşmelerinin sürdüğü ve alınan izinlerin ardından naaşının memleketi Samsun’un Çarşamba ilçesine gönderileceği açıklandı. Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu yetkililerinin aile ile yakından ilgilendiği belirtildi.

Topkapı- Mescid-i Selam Tramvayı’nda yangınİstanbul Sultagazi'de Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda çalışan bir tramvayda yangın çıktı. Az sayıdaki yolcu tahliye edilirken itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.
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