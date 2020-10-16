MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri ABD'de covid-19 vakaları 3'üncü kez zirveye tırmanıyor
ABONE OL
16.10.2020 - 01:09 | | AA

ABD'de covid-19 vakaları 3'üncü kez zirveye tırmanıyor

ABD'de yeni tip koronavirüs (covid-19) salgınındaki vaka artışları 41 eyalette yükselmeye devam ederken, ülkedeki vaka sayılarında 3'üncü defa zirvenin görülebileceği belirtildi.

ABD'de covid-19 vakaları 3'üncü kez zirveye tırmanıyor

 

New York Times gazetesinin derlediği rapora göre, sonbahar aylarında koronavirüs vakaları ülkede 3'üncü kez zirveye tırmanırken, 17 eyalette son bir haftada, virüs ülkeye ulaştığından bu yana en fazla yeni vaka bildirimi yapıldığı açıklandı.

Araştırma sonuçlarına göre, son 2 haftada Kovid-19 vakaları ABD'nin 41 eyaletinde yükselişe devam ederken, kalan 9 eyaletteki vaka sayıları genel olarak sabit seyretti. Ülkenin hiç bir eyaletinde ise vaka sayılarında kalıcı bir düşüş görülmedi.

Bazı eyaletlerde ''hastane kapasiteleri yeterli olmayabilir'' endişesi

Mart ayından bu yana Amerika'da görülen Kovid-19 pozitif vaka sayısı 8 milyona yaklaşırken, uzmanların özellikle söz konusu 17 eyalette gidişat hakkında uyarıda bulunduğu bildirildi.

ABD'nin orta-batı bölümünde bulunan 17 eyalette görülen bu artışın ''benzersiz'' olduğu, yoğun bakım ünitelerinin çok sınırlı olmasının ise duyulan endişeyi artırdığı söylendi.

Johns Hopkins Üniversitesinden Dr. Caitlin Rivers, "Artış sadece yeni vaka sayısına değil, hastaneye yatış sayısına da yansıdı" sözleri ile ülke genelinde virüsün bulaşma hızına dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

Ülkenin önde gelen bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony S. Fauci'nin de ülkenin birçok bölgesinde vakalardaki artışın önümüzdeki aylarda ''korkunç sonuçları olabileceği" konusunda uyarıları Amerikan medyasında yer aldı.

Polis 'dur' ihtarına uymayan aracın kaputuna çıktıHindistan’da dur ihtarına uymayan sürücüyü durdurmak için trafik polisi aracın kaputuna çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Twitter çöktü mü, ne zaman düzelecek? Son dakika Twitter neden çalışmıyor, sorun mu var?

Twitter çöktü mü, ne zaman düzelecek? Son dakika Twitter neden çalışmıyor, sorun mu var?

SGK yılda 1 kez ödüyor! Milyonlara ücretsiz…

SGK yılda 1 kez ödüyor! Milyonlara ücretsiz…

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

Kadir Şeker kimdir, ne kadar ceza aldı, kaç yaşında? Kadir Şeker olayı nedir? İşte son dakika gelişmeleri...

Kadir Şeker kimdir, ne kadar ceza aldı, kaç yaşında? Kadir Şeker olayı nedir? İşte son dakika gelişmeleri...

Sıradaki Haber