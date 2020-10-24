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24.10.2020 - 05:55 | | AA

ABD'de eğitim uçağı yerleşim yerine düştü

Amerikan donanmasına ait iki kişilik eğitim uçağı, Alabama eyaletinde bir evin üzerine düştü.

ABD'de eğitim uçağı yerleşim yerine düştü

ABD Donanması Hava Kuvvetleri Sözcüsü Binbaşı Zach Harrel, yaptığı açıklamada T-6B tipi eğitim uçağının yerel saatle 17.00 civarında Mobile kasabasına bağlı Foley semtine düştüğünü ve iki pilotun hayatını kaybettiğini bildirdi.

ABDde eğitim uçağı yerleşim yerine düştü

Ölen pilotların kimliklerinin henüz açıklanmayacağını belirten Harrel, uçağın düştüğü yerde ölen ya da yaralanan olup olmadığını bilmediğini ifade etti.

Amerikan medyasında, uçağın düştüğü evde yangın çıktığı bilgisi yer aldı.

Baldwin İlçesi Şerifliğinden yapılan açıklamada, henüz ölü ya da yaralı bilgisi alınmadığı belirtildi.

Hafta içinde de California eyaletinde donanmaya bağlı bir F/A-18 tipi savaş uçağı düşmüş, pilot koltuk fırlatma yöntemiyle kurtulmuştu.

ABDde eğitim uçağı yerleşim yerine düştü

 

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