ABD'de gardiyanları cinsel saldırıyla suçlayan göçmen kadın hızlıca sınır dışı edildi

Bir kadın göçmenin avukatı, müvekkilinin geri gönderme merkezindeki gardiyanları kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçlamasının ardından ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından sınır dışı edildiğini belirtti.

El Paso Times gazetesine konuşan avukat Linda Corchado, dedektiflerin 5 saat boyunca cinsel saldırı iddiaları hakkında sorguladığı Meksikalı göçmen kadının, bu olaydan sadece haftalar sonra, pazartesi günü sınır dışı edildiğini söyledi.

Yayın organına "Gölgede kalmayarak ortaya çıkmanın bedelini ödedi" dedi. Corchado, Teksas'ın El Paso şehrindeki Las Americas Göçmen Avukatlık Merkezi adına kadını temsil etti.

Göçmen kadın Meksikalı ve Amerika'da doğmuş iki çocuğu var. Kimliğiyse açıklanmadı.

Corchado kolluk kuvvetlerini, müvekkilinin onların korumasına "en çok" ihtiyaç duyduğu anda "başka bir tarafa" bakmakla suçladı.

İç Güvenlik Bakanlığı Başmüfettişliği (OIG) önce 5 saatlik bir görüşme düzenleyerek kadının iddialarını inceledi. Kadın ayrıca dedektifleri, gardiyanların tespit edilmeden gözaltındakilere taciz veya saldırıda bulunmak için kullandığını iddia ettiği "kameranın kör noktalarını" göstermek için, tesislere doğru götürdü.

Bu tur, tesisteki gardiyanların ve tutukluların önünde yapıldı ve Corchado'nun dediği üzere müvekkilini riske attı.

Corchado şu ifadeleri kullandı: "OIG bir mağdurun gözaltında tutulmasına 21 gün boyunca izin verdi. Gözaltında tutulmaya devam etmek ve tacizcilerini sürekli etrafında görmek, diğer tutuklu ve gardiyanların zorbalığına maruz kalmaya başlamak ona gerçekten zarar verdi."

Başlangıçta OIG, soruşturma sürerken kadının sınır dışı edilmesine izin vermeyeceğini bildirmişti. Fakat Corchado, ICE'nin pazartesi günü müvekkiline, OIG'nin onayı alındıktan sonra o gün sınır dışı edileceğinin söylediğini belirtti.

Corchado'nun "şimdiye kadar gördüğüm en hızlı sınır dışı edilme" diye nitelendirdiği olayda, göçmen kadına o akşam sivil kıyafetlerini giymesi emredildi.

The Independent sınır dışı edilmeye dair ICE ile irtibata geçti. Kurum daha önce "kurumun gözetimdeki bireylere yönelik her türlü cinsel saldırı veya tacize karşı hiç müsamaha göstermediğini ve çalışanların yetkilerini kötüye kullanılmasına ilişkin bütün suçlamaları çok ciddiye aldığını" bildirmişti.

Kaynak: Independent Türkçe