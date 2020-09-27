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27.09.2020 - 12:01 | | AA

ABD'de içme suyunda beyin yiyen amip tespit edildi

ABD'nin Texas eyaletinde yetkililer, Lake Jackson kenti sakinlerini şebeke suyuna beyin yiyen amip karıştığı için çeşme suyunu kullanmamaları konusunda uyardı.

ABD'de içme suyunda beyin yiyen amip tespit edildi

ABD basınında yer alan haberlere göre, Lake Jackson kentinde şebeke suyunda ölümcül beyin yiyen amip tespit edildi. Gelişme üzerine yetkililer kent sakinlerinden çeşme suyunu kullanmamalarını istedi.

Yetkililer, tehlikenin büyük olduğu ve kirli içme suyunun ölüme neden olacağı konusunda uyardı.

 

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